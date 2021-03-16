Турнікетні муки в метро Києва: чим незадоволені пасажири (фото, відео)

Кияни критикують роботу нових турнікетів, які вже встановлені на декількох станціях Київського метрополітену. Люди скаржаться, що через нові турнікети неможливо пройти мамам з колясками і маленькими дітьми, а також проїхати інвалідам на візках.

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Крім того, городяни нарікають на те, що самі пристрої турнікетів часто зависають, і доводиться довго чекати, коли на панелі загориться зелений колір. У таких випадках біля турнікетів утворюється черга з пасажирів, особливо в ранкові години.

Пристрасті і натовп на "Почайній"

Особливо багато критики було на роботу нових турнікетів на станції метро "Почайна". У Київському метрополітені пояснили чому так відбувається.

"На станції метро "Почайна" були встановлені нові турнікети на одному виході. Сьогодні вже другий вихід ними обладнаний. Заміна тривала два минулих вихідних дня, плюс в понеділок. Можливо, проходило налагодження устаткування і через це зібралася черга. Зараз все працює в звичайному режимі", – пояснила сайту "Сьогодні" Наталія Макогон, заступник начальника Київського метрополітену.

З колясками – біля контролера

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Що ж стосується нарікань на неможливість пройти через турнікети людям на візках, то в метрополітені запевняють, що через турнікети вони і не повинні проходити.

"Існує спеціально розроблений порядок проходу в метро для маломобільних груп населення. Він затверджувався спільно з Асамблеєю людей з інвалідністю. Маломобільний пасажир – проходить через прохід біля контролера. Якщо пасажир в інвалідному візку, то їм займається служба супроводу. Про свою поїздку людина може попередити заздалегідь, звернувшись в цю службу по телефону. До цього турнікету біля контролера також веде тактильна лінія", – додають в метрополітені.

Зробили вам, як в Парижі

У метрополітені наголошують, що громадяни критикують саму модель турнікетів. А саме: їх висоту і вертушку.

"Ми брали за основу європейську модель турнікета. Такі високі пристрої працюють, наприклад, в метрополітені Парижа. У нас вони з прокруткою вертушки, хоча є і такі моделі, де після оплати проїзду відкриваються невелика дверцята. Нові турнікети ми встановили на станції метро "Льва Толстого". Їх тестували півроку. За цей час не отримали ніяких зауважень від пасажирів. Після цього провели тендер і закупили ці турнікети. Зауважень як і раніше не було. Зараз вони з'явилися, коли почався процес установки турнікетів. Підкреслюю, що всі пасажири можуть ними легко скористатися і зробити поїздку", – зазначає Наталія Макогон.

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Безквиткові школярі

У Мережі також скаржаться, що через нові турнікети в метро проблематично потрапити школярам. Їм доводиться чекати поки їх проведуть через турнікет співробітники підземки. Мовляв через це теж утворюються черги на станціях.

"Всі школярі Києва для проїзду в метро повинні користуватися учнівським електронним квитком. У деяких школах їм їх ще не видали. Тому спільно з КП "ГІОЦ" (Міський інформаційно-обчислювальний центр) був розроблений порядок для проїзду таких школярів. Нашим контролерам на станціях були роздані технологічні картки з пільговими поїздками", – додає Наталія Макогон.

Порядок такий: якщо на станцію приходить школяр і у нього немає електронного учнівського квитка, то в такому випадку він надає контролеру свій паперовий документ. Він вивчає документ і за допомогою технологічної картки пропускає дитину виключно через турнікет. Це робиться, тому що всі поїздки пільговиків повинні фіксуватися.

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Поки в метрополітені не можуть сказати, на який зі станцій столичної підземки буде проводитись чергова заміна турнікетів, чекають відповідного розпорядження.

Нагадаємо, кожна заміна супроводжується натовпами пасажирів на станціях і невдоволенням громадян, хоча заміну спеціально проводять у вихідні дні і на свята, коли пасажиропотік не такий великий.

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