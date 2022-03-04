У Кличка повідомили, якою буде комендантська година на вихідних

Кияни попереджають, що також потрібно максимально обмежити пересування містом

Комендантська година буде з 20:00 до 07:00 / Колаж "Сьогодні"

У Києві на вихідних залишається без змін комендантська година. Вона триватиме щоночі з 20:00 до 07:00.

Про це повідомляє КМДА.

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"Кияни закликають максимально обмежити пересування містом і до початку комендантської години. Зберігайте спокій і користуйтесь офіційними джерелами інформації", – йдеться у повідомленні.

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