У Кличко сообщили, каким будет комендантский час на выходных

В Киеве на выходных остается без изменений комендантский час. Он продлится каждую ночь с 20:00 до 07:00.
Об этом сообщает КМДА.
"Киевлян призывают максимально ограничить передвижение по городу и до начала комендантского часа. Сохраняйте спокойствие и пользуйтесь официальными источниками информации", – говорится в сообщении.
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