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У Кличко сообщили, каким будет комендантский час на выходных

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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4 марта, 16:46
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Киевлян предупреждают, что также нужно максимально ограничить передвижение по городу
Комендантский час будет с 20:00 до 07:00 / Коллаж "Сегодня"
Комендантский час будет с 20:00 до 07:00 / Коллаж "Сегодня"

В Киеве на выходных остается без изменений комендантский час. Он продлится каждую ночь с 20:00 до 07:00.

Об этом сообщает КМДА.

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"Киевлян призывают максимально ограничить передвижение по городу и до начала комендантского часа. Сохраняйте спокойствие и пользуйтесь официальными источниками информации", – говорится в сообщении.

Ситуация в Украине 4 марта

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