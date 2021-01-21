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"Вбив, бо дістали". Киянин задушив трьох цуценят

21 січня, 13:27

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Він убив три собаки, а ще одній зламав хребет

У поліцію звернувся житель Голосіївського району, який стверджував, що його брат убив трьох цуценят.

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Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі Києва.

Підозрюваним виявився брат потерпілого.

"Зловмисник знаходився у квартирі разом зі своїм 43-річним братом та знайомою. Коли на декілька хвилин фігурант залишився у квартирі один з чотирма цуценятами, то почав по одному їх душити. Так він вбив три собаки, ще одну вдарив рукою. Остання госпіталізована до ветлікарні з травмою хребта. Свої дії чоловік пояснює тим, що цуценята йому набридлі", – каже співробітниця Голосіївського управління поліції Юлія Кущова.

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Тестування правопорушника на алкотестер показав результат 1,98 проміле алкоголю. 30-річного киянина затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Він раніше судимий за незаконне поводження зі зброєю.

Зловмиснику загрожує покарання від п'яти до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Раніше ми писали, що Шевченківський районний суд Києва виправдав догхантерів Олексія Святогора . Його звинувачували в закликах до розправи над бездомними тваринами.

Дивіться відео – кияни рятують безпритульних тварин в морози:

Відео: Сьогодні

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Київ задушив цуценята поліція Києва

Джерело: Сьогодні

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