Київ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🇹🇷 Ердоган у Києві 📲 Технології, що змінюють життя ⛔ ДТП із Трухіним
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

"Убили прапорщики": у Києві просять покарати винних у смертях військових в армії (фото, відео)

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
3 лютого, 11:47
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Мітингувальники вимагають чесних та об'єктивних розслідувань та припинення покривання командирів
У Києві мітинг сімей, чиї сини загинули за загадкових обставин в армії
У Києві мітинг сімей, чиї сини загинули за загадкових обставин в армії / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві під Офісом президента розпочався мітинг сімей, чиї сини загинули за загадкових обставин в армії останніми роками.

Про це пише сайт "Сьогодні".

Реклама

За версією слідства, ці військовослужбовці скоїли самогубство, але батьки цих солдатів переконані, що їхніх дітей було вбито.

Мітингувальники вимагають чесних та об'єктивних розслідувань, припинення покривання командирів, ліквідації дідівщини в армії.

Реклама

Одна з присутніх мам Ніна Хукало, чий син загинув у 2017 році в армії, розповіла моторошну історію. Голова її сина досі перебуває у Харкові в експертній установі.

Реклама

"І я не поховаю доти, доки не виконають ухвалу суду, не зроблять ДНК потилиці, клаптиків шкіри. Мій син – кадровий офіцер, капітан держспецзв'язку міста Миргорода, учасник АТО. Заступив 15.01.2017 у добовий наряд і не повернувся.

Мати наголосила, що її сина жорстоко вбили.

"Було вбито покидьками, які у військовій частині – прапорщиками. Тому що став свідком торгівлі зброєю. Тому що приходив покупець. І залякували свідків... Ганьба, винести офіцера та покласти у сміттєву яму", – розповіла жінка.

Вона розповіла, що тривалий час вимагала ексгумації.

"Він був похований з головою. Але через два роки я добилася ексгумації. Я думала, що тут у Києві порядні медики, експерти. Вони провели експертизу, голову забрали до Києва. А потім тіло знову було поховано, але без голови", – розповіла. Ніна Хукало.

Вона додала, що її син змалку любив тварин і мріяв бути військовим.

"Він фізично був розвинений, життєрадісний. Вивчився в Києві на офіцера держзв'язку. У день смерті йому було 26 років. Він у мене самостійний був. Слідство ще триває. Честь сина я відстоюватиму, тому що за їхньою версією було самогубство через дівчину". .Дівчина каже, що у них все було добре", – розповіла Ніна Хукало.

Зібралося понад 10 сімей. Вимагають від президента справедливості. Також заприсяглися самі знайти вбивць.

Трагедія 27 січня у військовій частині

  • Інцидент стався близько 4:00 ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього і відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.
  • Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник утік, та його вже затримали копи.
  • На місці події загинуло п'ять людей, ще п'ять – поранено.
  • Стрілок – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, 2001 року народження. За даними силовиків, він родом із Одеської області.
  • Як стало відомо "Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний у охороні Південмашу.
  • Після затримання Артемій розповів, як убивав товаришів по службі. Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключі від дверей.
  • Національна гвардія України візьме на себе поховання загиблих у Дніпрі гвардійців, а також виділить грошову допомогу пораненим та виплатить по 1,8 млн грн сім'ям убитих.
  • Незабаром після трагедії військовослужбовці почали відкрито розповідати про жахіття під час служби в цій частині. За словами одного з них, командири доводили строковиків до самогубства, потім приховували факти і навіть отримували підвищення.
  • У Дніпрі обрали запобіжний захід Артемію Рябчуку. Йому призначили 60 діб арешту до 27 березня без можливості внесення застави. Підозрюваний утримується в СІЗО.

Читайте також

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров Поховали без голови: мати загиблого офіцера не вірить у самогубство сина (відео) Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Що стосується агресії РФ. Чи готові кияни захищати столицю – опитування (відео) Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко Поховали без голови: мати загиблого офіцера не вірить у самогубство сина (відео) Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Коронавірус за тиждень

14 185

захворіло за тиждень в Києві

+44%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.39

Російський рубль (₽)

0.3744

Євро (€)

32.14

Doodle Сьогодні
3 лютого. Леон Фуко. Рівно 171 рік тому в Паризькій обсерваторії французький фізик та астроном Жак Бернар Леон Фуко провів та докладно описав експеримент із маятником, наочно продемонструвавши ефект відхилення через обертання Землі…
Історія дня - за хвилину
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.39

Російський рубль (₽)

0.3744

Євро (€)

32.14

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти