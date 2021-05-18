Зручно влаштувався. Чому з метро Києва не можуть вигнати Леніна (фото)

У 2014 році бюст Леніна прикрили ширмою у вигляді малюнка залу оперного театру – сам бюст важить близько 6 тонн

У Київському метро знаходиться найживучіший бюст Леніна, якому вдалося "вижити" під час масштабної декомунізації у 2014 році. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", він знаходиться в торці станції "Театральна" (колишня назва "Ленінська") з дня відкриття станції у 1987 році.

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Бронзового вождя обливали фарбою і намагалися кілька разів розбити кувалдами активісти Майдану. У 2014 році гігантський бюст Ілліча прикрили ширмою у вигляді малюнка залу оперного театру.

Сайт "Сьогодні" поцікавився у Київського метрополітену, в якому стані зараз бюст Леніна і як довго вони збираються ховати його під землею.

Сім років за ширмою

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Ще в 2014 році у підземці нас запевняли, що їхні фахівці вивчають кріплення, на яких тримається вождь, щоб безпечно його демонтувати.

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До слова, вага бюста – понад шість тонн. Але, мабуть, вождя пролетаріату хтось пожалів, а зі станції прибрали лише 24 бронзових горельєфи у вигляді прапорів з цитатами з праць вождя російською та українською мовами, які красувалися в нішах мармурових пілонів.

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На підприємстві нас запевнили, що Ленін продовжує висіти на стіні станції, прихований від очей пасажирів метро, а питання про його демонтаж поки не розглядається.

"Коли була активна фаза декомунізації, згідно із законом – радянську символіку потрібно було демонтувати або закрити. Оскільки вага постаменту 6 тонн, було прийнято рішення залишити Леніна під землею. Демонтаж – це додаткові витрати і виконання складних робіт для нашого підприємства. Ми вирішили закрити вождя фанерою, а потім на ній був намальований мурал у вигляді залу київського оперного театру", – пояснила сайту "Сьогодні" Наталія Макогон, заступник начальника Київського метрополітену.

Хотіли віддати в музей

До речі, питання демонтажу бюста Леніна з метро виносився і на сесію Київради.

"У міста була ідея зі створення парку Тоталітарного минулого на ВДНГ. У такий музей під відкритим небом планувалося звезти всі пам'ятники комуністичного минулого, в тому числі і Леніна з "Театральної". Але, на жаль, питання відкриття такого парку застопорилося. Ідея залишилася тільки ідеєю", – додають в метро.

Можуть розрізати на частини

У метрополітені зазначають, що прибрати бронзового Леніна буде непросто. Це дуже дорого фінансово через велику вагу бюста. В процесі демонтажу потрібно задіяти техніку метрополітену. Потрібно прийняти рішення, як саме його вивозити.

"Є два варіанти. Перший, ми розрізаємо його на частини і вивозимо зі станції, а після цю бронзу, як комунальну власність, здаємо на утилізацію. Або ми демонтуємо Леніна цілком і в ідеальному стані віддаємо у вищезгаданий музей-парк. Поки остаточного рішення немає. І Ленін нікому не муляє очі в метро, багато хто вже й забув про його існування. Якщо буде прийнято рішення почати його демонтаж – ми завжди готові це зробити", – пояснює Наталя Макогон.

Червоноармієць за стінкою

До речі, на станції "Палац" Україна" є ще один персонаж з радянської епохи, захований за ширмою. У торці станції знаходиться мозаїчне панно з червоноармійцем. Воно теж закрите від пасажирів фальш-стіною з фанери.

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Зображення червоноармійця виконано в техніці флорентійської мозаїки. Станція метро "Палац Україна" була відкрита у 1984 році. Нинішню назву вона носить з 1993 року, а спочатку називалася "Червоноармійська".

"З мозаїкою у вигляді червоноармійця на станції метро "Палац Україна" поки теж немає остаточного рішення. Якщо його демонтувати, то мозаїка однозначно зруйнується. І це викличе бурю обурення у цінителів мозаїк радянських часів. А якщо в місті буде створено згаданий вище музей, то червоноармійця перенесуть туди, якщо вийде його акуратно демонтувати", – додає Наталія Макогон.

Раніше ми писали, що в Києві розконсервували бомбосховища, як вони виглядають – там портрети Леніна і тисячі протигазів.

Нагадаємо, в харківській мерії скинули на підлогу Леніна. Барельєф зняв зі стіни представник громадської організації "Світанок" і співзасновник організації "Декомунізація. Україна" Вадим Поздняков.