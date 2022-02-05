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СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Загроза червоної зони та майже 400 тисяч хворих: яка ситуація з COVID-19 у Києві

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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5 лютого, 12:20
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Столиця може перейти в червону зону карантину через зростання захворюваності на коронавірус
У столиці продовжують виявляти нові випадки вірусу
У столиці продовжують виявляти нові випадки вірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

На ранок 5 лютого у Києві зафіксовано 3173 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 304 випадки більше, ніж учора. У місті існує загроза запровадження червоної зони, а частина киян уже отримала бустерну дозу.

Сайт "Сьогодні" зібрав усе, що відомо про COVID-19 у Києві.

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Дані за добу

Загалом у столиці підтверджено 378 971 випадків COVID-19. Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

З початку епідемії у Києві:

  • одужали – 340 573 осіб (915 за добу);
  • померли – 8569 осіб (11 за добу).

Помаранчева зона

Київ 1 лютого перейшов із жовтої до помаранчевої зони карантину. Саме такий прогноз робив головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак. Цей перехід був несподіваним.

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При цьому голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан вважає, що у столиці рано говорити про червону зону.

"Незважаючи на високий показник виявлення вірусу в лабораторіях міста, ми маємо низький показник госпіталізації. Але, незважаючи на це, всі госпітальні бази столиці поступово заповнюються. Поки що вони не заповнені до 40%, але я думаю, що найближчого тижня зайнятість лікарняних ліжок збільшуватиметься", – розповів Рубан.

Бустерна вакцинація

Частина киян вже одержала бустерну дозу щеплення від коронавірусу. З 1 лютого мешканці столиці зможуть і оновити свій COVID-сертифікат у програмі "Дія". Його термін становитиме 270 днів.

Сертифікатом можна користуватися як усередині країни, так і для перетину кордону. Проте мандрувати з новим документом українці зможуть лише через 14 днів від щеплення.

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Чи є антитіла до коронавірусу, якщо хворів безсимптомно

Легку форму коронавірусу людина може перенести без температури, кашлю, нежиті та інших класичних симптомів. Але навіть у такому разі антитіла виробляються, про це популярний педіатр розповів у ефірі програми "Підсумки місяця із доктором Комаровським на каналі "Україна 24".

Доктор Ковровський зазначає, що безсимптомний перебіг ковіду особливо часто зустрічається у молодих людей із міцним імунним захистом. Наприклад, людина хворіє, але не розуміє цього, їй тільки цілий день дуже хочеться спати. Але навіть безсимптомна форма коронавірусу призведе до того, що антитіла виробляться.

Ми щодня зустрічаємось з величезною кількістю вірусів. Але не кожен вірус, який потрапив до нас в організм і викликав хворобу, провокує прояви симптомів. Ми щодня виробляємо сотні антитіл до різних варіантів вірусів. Або вони в нас уже є, а при зустрічі з черговим вірусом ми оновлюємо нашу імунну пам'ять, – каже кандидат медичних наук.

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