Угроза красной зоны и почти 400 тысяч заболевших: какая ситуация с COVID-19 в Киеве

Столица может перейти в красную зону карантина из-за роста заболеваемости коронавирусом

В столице продолжают выявлять новые случаи вируса / Фото: Коллаж: Сегодня

На утро 5 февраля в Киеве зафиксировано 3173 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 304 случая больше, чем вчера. В городе существует угроза внедрения красной зоны, а часть киевлян уже получила бустерную дозу.

Сайт "Сегодня" собрал все, что известно о COVID-19 в Киеве.

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Данные за сутки

Всего в столице подтверждено 378 971 случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели – 340 573 человек (915 за сутки);

умерли – 8569 человек (11 за сутки).

Оранжевая зона

Киев 1 февраля перешел из желтой в оранжевую зону карантина. Именно такой прогноз делал главный санврач Киева Сергей Чумак. Этот переход не был неожиданным.

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При этом глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан считает, что в столице рано говорить о красной зоне.

"Несмотря на высокий показатель обнаружения вируса в лабораториях города, мы имеем низкий показатель госпитализации. Но несмотря на это, все госпитальные базы столицы постепенно заполняются. Пока они не заполнены до 40%, но я думаю, что в ближайшую неделю занятость больничных коек будет увеличиваться", – рассказал Рубан.

Бустерная вакцинация

Часть киевлян уже получила бустерную дозу прививки от коронавируса. С сегодняшнего дня, 1 февраля, жители столицы смогут и обновить свой COVID-сертификат в приложении "Дія". Его срок действия составляет 270 дней.

Cертификатом можно пользоваться как внутри страны, так и для пересечения границы. Однако путешествовать с новым документом украинцы смогут только спустя 14 дней от момента прививки.

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Есть ли антитела к коронавирусу, если болел бессимптомно

Легкую форму коронавируса человек может перенести без температуры, кашля, насморка и других классических симптомов. Но даже в таком случае антитела вырабатываются, об этом популярный педиатр рассказал в эфире программы "Итоги месяца с доктором Комаровским" на канале "Украина 24".

Доктор Ковровский отмечает, что бессимптомное течение ковида особенно часто встречается у молодых людей с крепкой иммунной защитой. Например, человек заболевает, но не понимает этого, ему только целый день сильно хочется спать. Но даже бессимптомная форма коронавируса приведет к тому, что антитела выработаются.

Мы каждый день встречаемся с огромным количеством вирусов. Но не каждый вирус, попавший к нам в организм и вызвавший болезнь, провоцирует проявление симптомов. Мы ежедневно вырабатываем сотни антител к разным вариантам вирусов. Либо они у нас уже есть, а при встрече с очередным таким вирусом мы обновляем нашу иммунную память, – говорит кандидат медицинских наук.

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