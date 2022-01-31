Україну засипатиме снігом: погода на 31 січня

Цього дня майже на всій території країни очікуються опади та пориви вітру

Сьогодні сильного морозу в Україні не буде/Колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні в понеділок, 31 січня, буде волога. Майже по всій території країни йтиме сніг. Водночас сильного морозу очікувати не слід. Пориви вітру сягатимуть 12 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Цього дня опадів не буде в Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та у Криму. В інших областях — сніг. Вітер — західний, 7-12 м/с.

На заході очікується від -1 до +2 градусів. На сході — 0-2 градуси тепла.

У північних регіонах прогнозують від -2 до +1 градуса. На півдні буде 2-6 градусів тепла.

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У Києві очікується сніжна погода, від -1 до +1 градуса, а у Сімферополі буде мінлива хмарність, — 4-6 градусів тепла.

Як пережити перепади температури?

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та зміни погоди, лікарі радять дотримуватися кількох правил.

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Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення. Не слід забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг. Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені. Слід відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря чи самостійно додавати собі будь-які ліки та змінювати їх дозування.