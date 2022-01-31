Украину будет засыпать снегом: погода на 31 января

В этот день почти на всей территории страны ожидаются осадки и порывы ветра

Сегодня сильного мороза в Украине не будет/Коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине в понедельник, 31 января, будет влажной. Почти по всей территории страны будет идти снег. В то же время, сильного мороза ожидать не следует. Порывы ветра будут достигать 12 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В этот день осадков не будет в Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской областях и Крыму. В других областях — снег. Ветер западный, 7-12 м/с.

На западе ожидается от -1 до +2 градусов. На востоке – 0-2 градуса тепла.

В северных регионах прогнозируется от -2 до +1 градуса. На юге будет 2-6 градусов тепла.

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В Киеве ожидается снег, от -1 до +1 градуса, а в Симферополе будет переменная облачность — 4-6 градусов тепла.

Как пережить перепады температуры?

Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение температуры воздуха и погоду, врачи советуют соблюдать несколько правил.

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Например, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение. Не стоит забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение. Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени. Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку.