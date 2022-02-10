Викрали людину й вимагали хабар. У Києві затримали трьох поліцейських

У Києві затримали трьох співробітників поліції Дніпропетровської області, яких підозрюють у викраденні людини та вимаганні неправомірної вигоди.
Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.
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Як стало відомо, 9 лютого правоохоронці приїхали до Києва для проведення обшуку житла щодо можливого шахрайства.
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Після проведення обшуку правоохоронці протиправно, без складання процесуальних документів, затримали власника житла – 29-річного мешканця Києва та помістили його у свій автомобіль.
Після цього поліцейські висунули чоловікові вимогу, щоб він заплатив їм 12 тисяч доларів, а у разі відмови погрожували повідомленням про підозру у скоєнні кримінального правопорушення та обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Правоохоронці дозволили чоловікові зателефонувати знайомим, щоб вони зібрали та передали йому гроші.
Поліцейських затримали
Того ж дня трьох співробітників поліції затримали після отримання 6300 тисяч доларів.
Наразі проводяться слідчі дії та вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.
Хабар для поліцейських. Фото: Київська міська прокуратура
Під Харковом поліцейські катували чоловіка заради зізнання
На Харківщині поліцейські жорстоко катували чоловіка. Правоохоронці використали насильство. Тепер їм загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.
Як стало відомо, співробітники поліції розслідували вбивство в одному із сіл Харківської області. Вони вирішили звинуватити товариша померлого. Поліцейські не мали достатніх доказів, але хотіли якнайшвидше розкрити злочин.
Правоохоронці зайшли до будинку 61-річного чоловіка, який на той час спав. Вони одразу почали його бити й душити дерев'яним ціпком, і в цей момент вимагали зізнатися у вбивстві. Після цього поліцейські одягли кайданки та відвезли в дільницю, де катування продовжилося.
Понад годину правоохоронці били чоловіка пластиковою пляшкою з водою по голові.
При цьому заступник начальника відділу поліції не обмежився побиттям – він надів гумові рукавички й почав стискати та відтягувати геніталії потерпілому. Не витримавши тортур, чоловік взяв на себе провину за вбивство товариша.
Для прикриття свого злочину поліцейські залучили судово-медичного експерта, який "не виявив" у потерпілого тілесних ушкоджень.
Двох правоохоронців звинувачують у тортурах (ч. 2 ст. 127 КК України). Їм загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.
Завідувач районного бюро судово-медичної експертизи звинувачується у наданні явно неправдивого висновку органу досудового розслідування. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.