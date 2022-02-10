Викрали людину й вимагали хабар. У Києві затримали трьох поліцейських

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу

Поліцейських Дніпропетровщини затримали за хабар у Києві. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві затримали трьох співробітників поліції Дніпропетровської області, яких підозрюють у викраденні людини та вимаганні неправомірної вигоди.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

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Як стало відомо, 9 лютого правоохоронці приїхали до Києва для проведення обшуку житла щодо можливого шахрайства.

Після проведення обшуку правоохоронці протиправно, без складання процесуальних документів, затримали власника житла – 29-річного мешканця Києва та помістили його у свій автомобіль.

Після цього поліцейські висунули чоловікові вимогу, щоб він заплатив їм 12 тисяч доларів, а у разі відмови погрожували повідомленням про підозру у скоєнні кримінального правопорушення та обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

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Правоохоронці дозволили чоловікові зателефонувати знайомим, щоб вони зібрали та передали йому гроші.

Поліцейських затримали

Того ж дня трьох співробітників поліції затримали після отримання 6300 тисяч доларів.

Наразі проводяться слідчі дії та вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.

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Хабар для поліцейських. Фото: Київська міська прокуратура

Під Харковом поліцейські катували чоловіка заради зізнання

На Харківщині поліцейські жорстоко катували чоловіка. Правоохоронці використали насильство. Тепер їм загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Як стало відомо, співробітники поліції розслідували вбивство в одному із сіл Харківської області. Вони вирішили звинуватити товариша померлого. Поліцейські не мали достатніх доказів, але хотіли якнайшвидше розкрити злочин.