Київ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 💊 Допінговий скандал із РФ 📲 Смартфони для пенсіонерів 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Викрали людину й вимагали хабар. У Києві затримали трьох поліцейських

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 лютого, 13:38
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу
Поліцейських Дніпропетровщини затримали за хабар у Києві. Фото: колаж "Сьогодні"
Поліцейських Дніпропетровщини затримали за хабар у Києві. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві затримали трьох співробітників поліції Дніпропетровської області, яких підозрюють у викраденні людини та вимаганні неправомірної вигоди.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

Реклама

Деталі

Як стало відомо, 9 лютого правоохоронці приїхали до Києва для проведення обшуку житла щодо можливого шахрайства.

Після проведення обшуку правоохоронці протиправно, без складання процесуальних документів, затримали власника житла – 29-річного мешканця Києва та помістили його у свій автомобіль.

Після цього поліцейські висунули чоловікові вимогу, щоб він заплатив їм 12 тисяч доларів, а у разі відмови погрожували повідомленням про підозру у скоєнні кримінального правопорушення та обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Реклама

Правоохоронці дозволили чоловікові зателефонувати знайомим, щоб вони зібрали та передали йому гроші.

Поліцейських затримали

Того ж дня трьох співробітників поліції затримали після отримання 6300 тисяч доларів.

Наразі проводяться слідчі дії та вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.

Реклама

Хабар для поліцейських. Фото: Київська міська прокуратура

Під Харковом поліцейські катували чоловіка заради зізнання

На Харківщині поліцейські жорстоко катували чоловіка. Правоохоронці використали насильство. Тепер їм загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Як стало відомо, співробітники поліції розслідували вбивство в одному із сіл Харківської області. Вони вирішили звинуватити товариша померлого. Поліцейські не мали достатніх доказів, але хотіли якнайшвидше розкрити злочин.

Правоохоронці зайшли до будинку 61-річного чоловіка, який на той час спав. Вони одразу почали його бити й душити дерев'яним ціпком, і в цей момент вимагали зізнатися у вбивстві. Після цього поліцейські одягли кайданки та відвезли в дільницю, де катування продовжилося.

Понад годину правоохоронці били чоловіка пластиковою пляшкою з водою по голові.

При цьому заступник начальника відділу поліції не обмежився побиттям – він надів гумові рукавички й почав стискати та відтягувати геніталії потерпілому. Не витримавши тортур, чоловік взяв на себе провину за вбивство товариша.

Для прикриття свого злочину поліцейські залучили судово-медичного експерта, який "не виявив" у потерпілого тілесних ушкоджень.

Двох правоохоронців звинувачують у тортурах (ч. 2 ст. 127 КК України). Їм загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Завідувач районного бюро судово-медичної експертизи звинувачується у наданні явно неправдивого висновку органу досудового розслідування. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров Вибух бомби під міськрадою Кривого Рогу був? Ми дізналися, що сталося насправді Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Смартфони від Зеленського: як київські пенсіонери ставляться до ініціативи президента — опитування Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко Із "товаром" на 1,5 млн гривень. У Києві на гарячому зловили наркодилера (фото) Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Коронавірус за тиждень

21 032

захворіло за тиждень в Києві

+48%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.98

Російський рубль (₽)

0.3743

Євро (€)

32

Doodle Сьогодні
10 лютого. Ерньо Рубік. 42 роки тому в Нью-Йорку на Міжнародній виставці іграшок викликав фурор винахід угорського дизайнера - головоломка, яка згодом отримала назву Кубик Рубіка…
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.98

Російський рубль (₽)

0.3743

Євро (€)

32

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти