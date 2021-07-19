Вулиці затоплені, машини "плавають": у Києві пронісся ураган (фото, відео)

Що в столиці наробила негода. Фото: колаж "Сьогодні"
Київ сьогодні, 19 липня, накрила потужна злива з грозою. Окремі вулиці міста затопило, а ураганний вітер змітав усе на своєму шляху.
Так, затопило вулицю Олени Теліги.
"Рівень води 20-40 см. Подібна ситуація у багатьох районах і на вулицях столиці", – пишуть в Мережі.
А на вулиці Миколи Василенка машини буквально попливли.
Виблискувала сильна блискавка по всьому місту. Очевидці встигли зняти на відео:
Як повідомляє прес-служба Патрульної поліції, через значні опади на проспекті Перемоги перекрито рух.
Дощ затопив магістралі. Фото: Патрульна поліція
А ось така ситуація на вулицях – Пріорській, Полярній, Героїв Сталінграда, Маршала Тимошенко.
Води перехожим по коліно. Навіть маршрутки практично "пливуть" по воді.
Через скільки піде вода з вулиць – невідомо.
Вода стоїть всюди. Фото: Andru Goncharuk / Telegram
Поки в місті складна ситуація.
Крім того, як повідомляє "Київпастранс", затримується рух трамваїв №12, 17 на Лісовій трасі через падіння дерева. Затримується рух тролейбусів №6, 16, 18 по вулиці Софіївська по тій же причині. А також затримується рух автобусів №72 по вулиці Осиповського – тут провалився асфальт.
Вітер повалив каштан на Софійській. Фото: колаж "Сьогодні"
Раніше ми писали, що н епогода в Україні накоїла лиха – в Київській області через падіння дерева загинули двоє людей, а на заході країни відпочиваючих на водоймі сильний вітер забрав на острів, звідки вони не могли самі вибратися.
Всі подробиці в спецтемі Грозовий фронт накрив Київ