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Вулиці затоплені, машини "плавають": у Києві пронісся ураган (фото, відео)

19 липня 2021 13:09

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На деяких ділянках доріг рівень води досягав сорока сантиметрів – авто пливли за течією

Що в столиці наробила негода. Фото: колаж "Сьогодні"

Що в столиці наробила негода. Фото: колаж "Сьогодні"

Київ сьогодні, 19 липня, накрила потужна злива з грозою. Окремі вулиці міста затопило, а ураганний вітер змітав усе на своєму шляху.

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Так, затопило вулицю Олени Теліги.

"Рівень води 20-40 см. Подібна ситуація у багатьох районах і на вулицях столиці", – пишуть в Мережі.

А на вулиці Миколи Василенка машини буквально попливли.

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Виблискувала сильна блискавка по всьому місту. Очевидці встигли зняти на відео:

Як повідомляє прес-служба Патрульної поліції, через значні опади на проспекті Перемоги перекрито рух.

Дощ затопив магістралі. Фото: Патрульна поліція
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Дощ затопив магістралі. Фото: Патрульна поліція

А ось така ситуація на вулицях – Пріорській, Полярній, Героїв Сталінграда, Маршала Тимошенко.

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На всіх пляжах Києва заборонили купатися. Що сталося
На двох київських пляжах не можна купатися / Фото: колаж "Сегодня"

Води перехожим по коліно. Навіть маршрутки практично "пливуть" по воді.

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Через скільки піде вода з вулиць – невідомо.

Вода стоїть всюди. Фото: Andru Goncharuk / Telegram

Вода стоїть всюди. Фото: Andru Goncharuk / Telegram

Поки в місті складна ситуація.

Крім того, як повідомляє "Київпастранс", затримується рух трамваїв №12, 17 на Лісовій трасі через падіння дерева. Затримується рух тролейбусів №6, 16, 18 по вулиці Софіївська по тій же причині. А також затримується рух автобусів №72 по вулиці Осиповського – тут провалився асфальт.

Вітер повалив каштан на Софійській. Фото: колаж "Сьогодні"

Вітер повалив каштан на Софійській. Фото: колаж "Сьогодні"

Раніше ми писали, що н епогода в Україні накоїла лиха – в Київській області через падіння дерева загинули двоє людей, а на заході країни відпочиваючих на водоймі сильний вітер забрав на острів, звідки вони не могли самі вибратися.

Всі подробиці в спецтемі Грозовий фронт накрив Київ

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