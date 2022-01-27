На Україну насувається шквальний вітер зі снігом

Протягом дня на всій території країни буде близько нуля градусів, а на півдні – від +1 до +4 градусів

В Україну насувається погана погода. Фото: колаж "Сьогодні"

Погода в Україні у п'ятницю, 28 січня, буде сніжною. Синоптики прогнозують шквальний вітер та сильні опади цього дня. У деяких регіонах вітер буде зі швидкістю до 15-20 м/с.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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28 січня на території України очікується мокрий сніг, і лише на півдні – дощ.

Вітер південно-західного напрямку задуватиме на заході та півночі.

У центральних областях, на сході та півдні вітер буде помірним, однак і там у суботу, 29 січня, він посилиться до 15-20 м/с.

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Температура повітря вночі становитиме -3-8 градусів, у Сумській та Харківській областях буде від -8 до -11 градусів.

Протягом дня всюди в Україні буде близько нуля, на півдні – від +1 до +4 градусів.

У Києві у п'ятницю, 28 січня, буде вітряна та сніжна погода. Вдень температура повітря становитиме від 0 до +2 градусів.

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В Україні буде сильний вітер 28 січня

Як пережити перепади температури?

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та погоду, лікарі радять дотримуватися кількох правил.

Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення. Не варто забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг. Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені.

Слід відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря або самостійно додавати собі будь-які ліки і змінювати їх дозування.

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