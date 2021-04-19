В аеропорту "Бориспіль" росіянин за хабар хотів потрапити до України (фото)

У понеділок, 19 квітня, в аеропорт "Бориспіль" прилетів росіянин, який для того, щоб потрапити в Україну вирішив дати хабара прикордоннику.
Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.
До Києва прилетів рейс з Мінська. Прикордонники почали перевіряти документи. До них підійшов громадянин Росії, який не зміг підтвердити заплановану мету перебування в Україні.
"Під час доведення рішення про відмову в перетинанні кордону, 34-річний росіянин запропонував прикордоннику за 75 000 російських рублів переглянути його та сприяти у безперешкодному перетинанні кордону. Прикордонник від неправомірної вигоди відмовився", – йдеться в повідомленні.
Прикордонники направили повідомлення до Нацполіції. Тривають слідчі дії.
Раніше ми повідомляли, що українці, які повертаються додому з-за кордону, пропонують прикордонникам хабара і показують підроблені довідки про проходження ПЛР-тесту.
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