У Білій Церкві починається "Велике будівництво": на що підуть 93 млн гривень

Другий центр адмінпослуг у місті допоможе жителям всього Білоцерківського району оформити держпослугу ще простіше

/ Фото: Pixabay

Оформити державну послугу або звернутися до влади Київської області тепер буде простіше: скоро в Білій Церкві розпочнеться будівництво нового центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Реклама

Про це 6 травня повідомила пресслужба Київської облдержадміністрації.

Новий ЦНАП функціонуватиме в форматі "прозорого офісу". Його будівництво почнеться цього року – після завершення тендерних процедур, а до 2023-го має завершитися. Вартість проєкту оцінюють у 92,9 млн грн.

Читайте також: ЦНАПи розширили перелік адмінпослуг: дадуть пільги на комуналку і перерахують пенсії

Як зазначив голова ОДА Василь Володін, центр адмінпослуг покриватиме потреби не лише місцевої ОТГ, а й усього Білоцерківського району – у сукупності понад 440 тис. осіб.

Реклама

"Прагнемо до того, щоб він став комунікаційним центром співпраці державних органів влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів підприємницької діяльності та всіх жителів", – каже Володін.

В тренді Фото дня. Пасажири штурмують київський метрополітен після вихідних

Держпослуги мають бути якісними і доступними, тому будівництво ЦНАП – важлива і пріоритетна мета, підкреслив Василь Володін.

Це буде вже другий ЦНАП у Білій Церкві – нині функціонує центр при міськраді.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що в 2021 році в Україні планують реконструювати і побудувати 95 шкіл, 70 дитсадків, 80 стадіонів, 29 басейнів, 177 приймалень.

Саме в Київській області побудують і відремонтують 18 об'єктів соціальної інфраструктури, а також 6500 км доріг і 245 штучних споруд.