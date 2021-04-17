У Борисполі вакцинують прикордонників і поліцейських (фото)

У суботу, 17 квітня, в аеропорту "Бориспіль" почали публічну вакцинацію правоохоронців і прикордонників.
Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні" Олена Чернякова.
В аеропорту планують зробити щеплення 150 працівникам поліції і 100 прикордонникам.
Вакцинуватимуть у "Борисполі" препаратом компанії Sinоvac CoronaVac. Медики вже доставили його на місце і підготували для щеплень.
На фото з місця видно, що правоохоронці і медики спокійно чекають своєї черги в залі аеропорту, поки чекають – спілкуються між собою.
Раніше ми повідомляли, що в Моршині Львівської області проведуть експеримент з вакцинацією- в місті зроблять щеплення більшості населення. На це виділили понад 2000 доз CoronaVac.
Нагадаємо, в Україні не зафіксували серйозних побічних ефектів після вакцинації AstraZeneca.
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