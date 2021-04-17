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У Борисполі вакцинують прикордонників і поліцейських (фото)

17 квітня, 10:43

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Їм зроблять щеплення китайською вакциною компанії Sinоvac, її вже доставили до аеропорту для публічної вакцинації

У суботу, 17 квітня, в аеропорту "Бориспіль" почали публічну вакцинацію правоохоронців і прикордонників.

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Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні" Олена Чернякова.

В аеропорту планують зробити щеплення 150 працівникам поліції і 100 прикордонникам.

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Вакцинуватимуть у "Борисполі" препаратом компанії Sinоvac CoronaVac. Медики вже доставили його на місце і підготували для щеплень.

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На фото з місця видно, що правоохоронці і медики спокійно чекають своєї черги в залі аеропорту, поки чекають – спілкуються між собою.

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Раніше ми повідомляли, що в Моршині Львівської області проведуть експеримент з вакцинацією- в місті зроблять щеплення більшості населення. На це виділили понад 2000 доз CoronaVac.

Нагадаємо, в Україні не зафіксували серйозних побічних ефектів після вакцинації AstraZeneca.

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