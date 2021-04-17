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В Борисполе вакцинируют пограничников и полицейских (фото)

17 апреля, 10:43

Виктория Барановская Виктория Барановская

Им сделают прививки китайской вакциной компании Sinоvac, ее уже доставили в аэропорт для публичной вакцинации

В субботу, 17 апреля, в аэропорту "Борисполь" начали публичную вакцинацию правоохранителей и пограничников.

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Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Елена Чернякова.

В аэропорту планируют сделать прививки 150 работникам полиции и 100 пограничникам.

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Вакцинировать в "Борисполе" будут препаратом компании Sinоvac CoronaVac. Медики уже доставили его на место и подготовили для прививок.

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На фото с места видно, что правоохранители и медики спокойно ожидают своей очереди в зале аэропорта, пока ждут – общаются между собой.

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Ранее мы сообщали, что В Моршине Львовской области проведут эксперимент с вакцинацией – в городе сделают прививку большинству населения. На это выделили более 2000 доз CoronaVac.

Напомним, в Украине не зафиксировали серьезных побочных эффектов после вакцинации AstraZeneca.

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