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СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

У Чорнобилі бійці з автоматами встановили блокпости та "евакуювали" людей (фото)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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5 лютого, 14:20
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На місце прибули керівний склад МВС, Нацгвардії, Нацполіції та ДСНС
У місті Прип'ять здійснили навчання бойових дій. Фото: "Обозреватель", колаж "Сьогодні"
У місті Прип'ять здійснили навчання бойових дій. Фото: "Обозреватель", колаж "Сьогодні"

У Прип'яті Київської області відбулися тактико-спеціальні навчання підрозділів МВС. Так, відпрацьовувалася тактика ведення бойових дій.

Про це повідомляє "Обозреватель".

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Деталі

На навчаннях були присутні керівний склад МВС, Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС, посли іноземних держав та представники країн-партнерів.

За легендою, Прип'ять перебуває на лінії зіткнення із можливим противником. Підрозділи ЗСУ спільно з Нацгвардією виконують бойові завдання щодо оборони міста. Бійці встановили мобільні блокпости та розпочали евакуацію "мирного населення".

У легенді сказано, що ситуація в районі міста Прип'ять напружена.

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"Окремі передові групи противника змогли закріпитися та організувати непідготовлену оборону у панівних будинках. За даними розвідки, противник зазнав значних втрат і не може ефективно утримувати зайняті позиції", – йдеться у легенді.

Учасникам навчань дали команду провести заходи для знищення противника на зайнятих ним позиціях, і з цим вони успішно впоралися..

На Київщині пройшли навчання. Фото: "Обозреватель"
На Київщині пройшли навчання. Фото: "Обозреватель"
На Київщині пройшли навчання. Фото: "Обозреватель"
На Київщині пройшли навчання. Фото: "Обозреватель"
На Київщині пройшли навчання. Фото: "Обозреватель"
На Київщині пройшли навчання. Фото: "Обозреватель"
На Київщині пройшли навчання. Фото: "Обозреватель"
На Київщині пройшли навчання. Фото: "Обозреватель"
На Київщині пройшли навчання. Фото: "Обозреватель"
На Київщині пройшли навчання. Фото: "Обозреватель"
На Київщині пройшли навчання. Фото: "Обозреватель"
На Київщині пройшли навчання. Фото: "Обозреватель"
На Київщині пройшли навчання. Фото: "Обозреватель"
На Київщині пройшли навчання. Фото: "Обозреватель"
На Київщині пройшли навчання. Фото: "Обозреватель"
На Київщині пройшли навчання. Фото: "Обозреватель"
На Київщині пройшли навчання. Фото: "Обозреватель"
На Київщині пройшли навчання. Фото: "Обозреватель"
На Київщині пройшли навчання. Фото: "Обозреватель"
На Київщині пройшли навчання. Фото: "Обозреватель"
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Українські артилеристи провели навчання біля берегів Криму

Українські артилеристи провели навчання поблизу тимчасово окупованого Криму. Підрозділи показали чудові результати тренування.

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За сигналом тривоги військові швидко висунулися з району зосередження, розгорнули позиції та здійснили наведення на умовні цілі супротивника.

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