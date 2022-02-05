У Чорнобилі бійці з автоматами встановили блокпости та "евакуювали" людей (фото)

На місце прибули керівний склад МВС, Нацгвардії, Нацполіції та ДСНС

У місті Прип'ять здійснили навчання бойових дій. Фото: "Обозреватель", колаж "Сьогодні"

У Прип'яті Київської області відбулися тактико-спеціальні навчання підрозділів МВС. Так, відпрацьовувалася тактика ведення бойових дій.

Про це повідомляє "Обозреватель".

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На навчаннях були присутні керівний склад МВС, Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС, посли іноземних держав та представники країн-партнерів.

За легендою, Прип'ять перебуває на лінії зіткнення із можливим противником. Підрозділи ЗСУ спільно з Нацгвардією виконують бойові завдання щодо оборони міста. Бійці встановили мобільні блокпости та розпочали евакуацію "мирного населення".

У легенді сказано, що ситуація в районі міста Прип'ять напружена.

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"Окремі передові групи противника змогли закріпитися та організувати непідготовлену оборону у панівних будинках. За даними розвідки, противник зазнав значних втрат і не може ефективно утримувати зайняті позиції", – йдеться у легенді.

Учасникам навчань дали команду провести заходи для знищення противника на зайнятих ним позиціях, і з цим вони успішно впоралися..

На Київщині пройшли навчання. Фото: "Обозреватель" На Київщині пройшли навчання. Фото: "Обозреватель" На Київщині пройшли навчання. Фото: "Обозреватель" На Київщині пройшли навчання. Фото: "Обозреватель" На Київщині пройшли навчання. Фото: "Обозреватель" На Київщині пройшли навчання. Фото: "Обозреватель" На Київщині пройшли навчання. Фото: "Обозреватель" На Київщині пройшли навчання. Фото: "Обозреватель" На Київщині пройшли навчання. Фото: "Обозреватель" На Київщині пройшли навчання. Фото: "Обозреватель" 1 /10

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