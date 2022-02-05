Сегодня 14:40 на
Фристайл
Мужчины, могул
Третий финал
Сегодня 15:26 на
Шорт-трек
Смешанная командная
эстафета, финал А
Завтра 04:24 на
Сноуборд
Женщины, слоупстайл
3-й заезд, финал
Завтра 05:00 на
Горнолыжный спуск
Мужчины, скоростной спуск
Финал
Завтра 09:00 на
Скиатлон
Мужчины, 15 км + 15 км
Финал
Завтра 10:30 на
Конькобежный спорт
Мужчины, 5000 м
Финал
Завтра 14:00 на
Прыжки с трамплина
Мужчины, индивидуальные
Обычный трамплин, финал
Завтра 14:40 на
Фристайл
Женщины, могул
Третий финал
Завтра 15:15 на
Санный спорт
Мужчины
3-й заезд, финал
7 февраля 05:35 на
Фигурное катание
Женщины, командные соревнования
Произвольная программа
7 февраля 06:54 на
Сноуборд
Мужчины, слоупстайл
3-й заезд, финал
7 февраля 07:45 на
Гигантский слалом
Женщины
2-й заезд
7 февраля 10:30 на
Конькобежный спорт
Женщины, 1500 м
Финал
7 февраля 11:00 на
Биатлон
Женщины, индивидуальная
гонка 15 км, финал
7 февраля 14:46 на
Шорт-трек
Женщины, 500 м
Финал А
7 февраля 14:51 на
Прыжки с трамплина
Смешанные команды
Финальный раунд
7 февраля 14:58 на
Шорт-трек
Мужчины, 500 м
Финал А
Киев
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🎓 Скандал в Могилянке 📲 Технологии, меняющие жизнь 👗 Неделя моды
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

В Чернобыле военные установили блокпосты и "эвакуировали" людей – что случилось (фото)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 февраля, 14:20
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На место прибыли руководящий состав МВД, Нацгвардии, Нацполиции и ГСЧС
В городе Припять осуществили учения боевых действий. Фото: "Обозреватель", коллаж "Сегодня"
В городе Припять осуществили учения боевых действий. Фото: "Обозреватель", коллаж "Сегодня"

В Припяти Киевской области прошли тактико-специальные учения подразделений МВД. Так, отрабатывалась тактика ведения боевых действий.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Реклама

Подробности

На учениях присутствовали руководящий состав МВД, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС, послы иностранных государств и представители стран-партнеров.

По легенде, Припять находится на линии столкновения с возможным противником. Подразделения ВСУ совместно с Нацгвардией выполняют боевые задания по обороне города. Бойцы установили мобильные блокпосты и приступили к эвакуации "мирного населения".

В легенде сказано, что обстановка в районе города Припять напряженная.

Реклама

"Отдельные передовые группы противника смогли закрепиться и организовать неподготовленную оборону в господствующих зданиях. По данным разведки, противник понес значительные потери и не может эффективно удерживать занятые позиции", – говорится в легенде.

Участникам учений дали команду провести мероприятия с целью уничтожения противника на занятых им позициях, и с этим они справились успешно.

В Киевской области прошли учения. Фото: "Обозреватель"
В Киевской области прошли учения. Фото: "Обозреватель"
В Киевской области прошли учения. Фото: "Обозреватель"
В Киевской области прошли учения. Фото: "Обозреватель"
В Киевской области прошли учения. Фото: "Обозреватель"
В Киевской области прошли учения. Фото: "Обозреватель"
В Киевской области прошли учения. Фото: "Обозреватель"
В Киевской области прошли учения. Фото: "Обозреватель"
В Киевской области прошли учения. Фото: "Обозреватель"
В Киевской области прошли учения. Фото: "Обозреватель"
В Киевской области прошли учения. Фото: "Обозреватель"
В Киевской области прошли учения. Фото: "Обозреватель"
В Киевской области прошли учения. Фото: "Обозреватель"
В Киевской области прошли учения. Фото: "Обозреватель"
В Киевской области прошли учения. Фото: "Обозреватель"
В Киевской области прошли учения. Фото: "Обозреватель"
В Киевской области прошли учения. Фото: "Обозреватель"
В Киевской области прошли учения. Фото: "Обозреватель"
В Киевской области прошли учения. Фото: "Обозреватель"
В Киевской области прошли учения. Фото: "Обозреватель"
1/10

Украинские артиллеристы провели учения у берегов Крыма

Украинские артиллеристы провели учения недалеко от временно оккупированного Крыма. Подразделения показало отличные результаты тренировки.

Реклама

По сигналу тревоги военные быстро выдвинулись из района сосредоточения, развернули позиции и осуществили наведение на условные цели противника.

Угроза вторжения России

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов В Сети пишут, что "Нацкорпус" создает радиоактивную бомбу против РФ. Мы узнали, правда ли это Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Выдержит ядерный удар. В метро рассказали, как будут спасать киевлян в случае агрессии РФ Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко Угроза красной зоны и почти 400 тысяч заболевших: какая ситуация с COVID-19 в Киеве Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Коронавирус за неделю

15 425

заболело за неделю в Киeвe

+36%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.27

Российский рубль (₽)

0.3708

Евро (€)

31.92

Doodle Сегодня
5 февраля. Адольф Виндаус. Ровно 94 года назад немецкий ученый Адольф Отто Рейнгольд Виндаус первым в мире синтезировал витамин D, за что по итогам 1928 года был удостоен Нобелевской премии....
История дня - за минуту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.27

Российский рубль (₽)

0.3708

Евро (€)

31.92

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять