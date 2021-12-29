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У Чорнобильській зоні впіймали туристів-екстремалів

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
29 грудня, 15:04
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За порушення безпеки поліцейські склали протоколи
Сталкери незаконно проникли в зону відчуження
Сталкери незаконно проникли в зону відчуження / Фото: Колаж: Сьогодні

25 грудня під час патрулювання території Чорнобильської зони відчуження поліцейські виявили двох юнаків. На них склали протоколи.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції області. Facebook.

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"18-річні мешканці міста Миколаїв проникли на територію зони ЧАЕС з метою екстремального туризму минаючи контрольно-пропускні пункти", – йдеться у Мережі.

Щодо порушників поліцейські склали протоколи за ст. 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки у місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 тисяч гривень.

"Адміністративні матеріали направлені до суду для прийняття рішення", – додають у повідомленні.

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Яке покарання загрожує сталкерам

Депутати пропонують визнати кримінальною провиною проникнення в зону відчуження та зону безумовного відселення без законного дозволу або самовільне поселення у цій зоні, або знищення, пошкодження чи перенесення знаків радіаційного забруднення чи огородження зазначених зон.

  • Незаконне проникнення до зони відчуження – штраф від 1000 до 2500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 000 грн до 42 500 грн) або обмеження волі на строк від одного до трьох років. Наразі таке порушення карається штрафом від 425 грн до 510 грн.
  • За вивезення продуктів харчування (гриби, ягоди, тваринного походження тощо) – те саме покарання, тільки ще плюс в'язниця від одного до трьох років.
  • Якщо через вищевказані дії померла людина або сильно постраждало її здоров'я (наприклад, отруєння "радіоактивними" грибами, ягодами, або випромінювання радіація від металобрухту) – в'язниця строк від трьох до семи років.

Зазначимо, останніми роками в Чорнобилі регулярно спалахували масштабні пожежі, а останню з них у квітні 2020 року зупинили прямо на підступах до ЧАЕС. Як розповідав нам начальник українського НДІ цивільного захисту Віталій Кропивницький, порушники підпалюють, щоб подивитися, як "красиво" горить.

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