В Ірпені ввели комендантську годину

Місто приводитимуть до ладу

У місті триває комендантська година/Фото: REUTERS/Serhii Mykhalchuk, колаж: "Сьогодні"

В Ірпені на три доби вводиться комендантська година. Вона потрібні для того, щоб очистити місто від вибухонебезпечних предметів, кинутих машин тощо.

Про це повідомив мер міста Олександр Маркушин.

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Комендантська година розпочалася о 21:00 7 квітня і триватиме до 9:00 11 квітня. В'їзд у місто буде закритий.

Маркушин зазначив, що проїзд на Бучу здійснюватиметься через Дмитрівську громаду. У дні комендантської години на вулицях Ірпеня працюватимуть тільки комунальні служби та волонтери за узгодженим списком. Такий крок має допомогти безперешкодній роботі правоохоронних органів.

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