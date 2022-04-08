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В Ірпені ввели комендантську годину

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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8 квітня, 01:57
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Місто приводитимуть до ладу
У місті триває комендантська година/Фото: REUTERS/Serhii Mykhalchuk, колаж: "Сьогодні"
У місті триває комендантська година/Фото: REUTERS/Serhii Mykhalchuk, колаж: "Сьогодні"

В Ірпені на три доби вводиться комендантська година. Вона потрібні для того, щоб очистити місто від вибухонебезпечних предметів, кинутих машин тощо.

Про це повідомив мер міста Олександр Маркушин.

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Деталі

Комендантська година розпочалася о 21:00 7 квітня і триватиме до 9:00 11 квітня. В'їзд у місто буде закритий.

Маркушин зазначив, що проїзд на Бучу здійснюватиметься через Дмитрівську громаду. У дні комендантської години на вулицях Ірпеня працюватимуть тільки комунальні служби та волонтери за узгодженим списком. Такий крок має допомогти безперешкодній роботі правоохоронних органів.

Звірства російських окупантів під Києвом

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