Киян попередили про нову схему шахраїв – пропонують заміну вікон і та балконів

Шахраї нібито за рахунок програми економічного і соціального розвитку на 2021 – 2023 роки пропонують замінити в квартирах вікна, двері і балкони

Шахраї пропонують від імені міської адміністрації заміну балконів і вікон / Фото: прес-служба КМДА

У Києві столична влада попередили киян про шахрайські оголошеннях по заміні вікон і балконів, які з'явилися в різних районах Києва.

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Про це повідомляє Департамент житлово-комунальної інфраструктури Києва.

"Ми отримали ці фото від киянки, яка повідомила, що такі оголошення розміщені на дошці оголошень їхнього будинку, і поцікавилася, чи дійсно здійснюється заміна квартирних вікон і балконів, а також вхідних дверей в квартирах за програмою економічного розвитку міста", – йдеться в повідомленні.

Столична влада публічно вирішили попередити киян про шахраїв. Виявилося, що в столиці дійсно діє програма економічного і соціального розвитку на 2021 – 2023 роки, але в рамках цієї програми не здійснюється заміна квартирних вікон і балконів. Оскільки це приватна власність власників квартир і не можна на це спрямовувати бюджетні кошти.

Крім того, в КМДА немає ніякого "Інформбюро" і не існує спеціальної пільгової програми, по якій здійснювалися б зазначені роботи.

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Влада Києва закликали киян бути пильними і ретельно перевіряти всю інформацію перед тим, як платити комусь гроші за ті чи інші послуги.

Подібні оголошення розклеїли по Києву / Фото: прес-служба КМДА

Раніше ми повідомляли, що в Рівненській області правоохоронці викрили шахраїв, які завдали пенсіонерці збитків на суму понад 4 млн гривень. Зловмисники заволоділи земельними ділянками 70-річної жінки та нерухомістю.