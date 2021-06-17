Русский
$ 27,03
32,77
  1. Новини Києва
  2. Інші новини

Киян попередили про нову схему шахраїв – пропонують заміну вікон і та балконів

17 червня 2021 21:00

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Шахраї нібито за рахунок програми економічного і соціального розвитку на 2021 – 2023 роки пропонують замінити в квартирах вікна, двері і балкони

Шахраї пропонують від імені міської адміністрації заміну балконів і вікон / Фото: прес-служба КМДА

Шахраї пропонують від імені міської адміністрації заміну балконів і вікон / Фото: прес-служба КМДА

У Києві столична влада попередили киян про шахрайські оголошеннях по заміні вікон і балконів, які з'явилися в різних районах Києва.

Реклама

Про це повідомляє Департамент житлово-комунальної інфраструктури Києва.

"Ми отримали ці фото від киянки, яка повідомила, що такі оголошення розміщені на дошці оголошень їхнього будинку, і поцікавилася, чи дійсно здійснюється заміна квартирних вікон і балконів, а також вхідних дверей в квартирах за програмою економічного розвитку міста", – йдеться в повідомленні.

Столична влада публічно вирішили попередити киян про шахраїв. Виявилося, що в столиці дійсно діє програма економічного і соціального розвитку на 2021 – 2023 роки, але в рамках цієї програми не здійснюється заміна квартирних вікон і балконів. Оскільки це приватна власність власників квартир і не можна на це спрямовувати бюджетні кошти.

Крім того, в КМДА немає ніякого "Інформбюро" і не існує спеціальної пільгової програми, по якій здійснювалися б зазначені роботи.

Не пропусти!
Бельгія здобула вольову перемогу над Данією і достроково вийшла до 1/8 фіналу Євро
Де Брюйне забезпечив Бельгії перемогу
Реклама

Влада Києва закликали киян бути пильними і ретельно перевіряти всю інформацію перед тим, як платити комусь гроші за ті чи інші послуги.

Подібні оголошення розклеїли по Києву / Фото: прес-служба КМДА

Подібні оголошення розклеїли по Києву / Фото: прес-служба КМДА

Раніше ми повідомляли, що в Рівненській області правоохоронці викрили шахраїв, які завдали пенсіонерці збитків на суму понад 4 млн гривень. Зловмисники заволоділи земельними ділянками 70-річної жінки та нерухомістю.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Перевипустили sim-картку та набрали кредитів. Набирає популярності новий вид шахрайства
Перевипустили sim-картку та набрали кредитів. Набирає популярності новий вид шахрайстваЕкономіка
Якби не рекорд, розлучилися б раніше. Ексзакохані з Харкова зняли ланцюги (фото)
Якби не рекорд, розлучилися б раніше. Ексзакохані з Харкова зняли ланцюги (фото)Україна
Де в Києві можна здати донорську кров: список адрес в столиці
Де в Києві можна здати донорську кров: список адрес в столиціЗдорово
У Чорнобилі сфотографували табун коней Пржевальського з лошатами (фото)
У Чорнобилі сфотографували табун коней Пржевальського з лошатами (фото)Інші новини
У Києві біля міського центру вакцинації знову великі черги (фото)
У Києві біля міського центру вакцинації знову великі черги (фото)Інші новини
Попросила показати документи: в Києві патрульний вибив з рук заявниці телефон (відео)
Попросила показати документи: в Києві патрульний вибив з рук заявниці телефон (відео)Інші новини

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти