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Киевлян предупредили о новой схеме мошенников – предлагают замену окон и балконов

17 июня 2021 21:00

Виктория Барановская Виктория Барановская

Мошенники якобы за счет программы экономического и социального развития на 2021 – 2023 годы предлагают заменить в квартирах окна, двери и балконы

Мошенники предлагают от имени городской администрации замену балконов и окон / Фото: пресс-служба КГГА

Мошенники предлагают от имени городской администрации замену балконов и окон / Фото: пресс-служба КГГА

В Киеве столичные власти предупредили киевлян о мошеннических объявлениях по замене окон и балконов, которые появились в разных районах Киева.

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Об этом сообщает Департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры Киева.

"Мы получили эти фото от киевлянки, которая сообщила, что такие объявления размещены на доске объявлений их дома, и поинтересовалась, действительно ли осуществляется замена квартирных окон и балконов, а также входных дверей в квартиры по программе экономического развития города", – говорится в сообщении.

Столичные власти публично решили предупредить киевлян о мошенниках. Оказалось, что в столице действительно действует программа экономического и социального развития на 2021 – 2023 годы, но в рамках этой программы не осуществляется замена квартирных окон и балконов. Поскольку это частная собственность владельцев квартир и нельзя на это направлять бюджетные средства.

Кроме того, в КГГА нет никакого "Информбюро" и не существует специальной льготной программы, по которой осуществлялись бы указанные работы.

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Власти Киева призвали киевлян быть бдительными и тщательно проверять всю информацию перед тем, как платить кому-то деньги за те или иные услуги.

Подобные объявления расклеили по Киеву / Фото: пресс-служба КГГА

Подобные объявления расклеили по Киеву / Фото: пресс-служба КГГА

Ранее мы сообщали, что в Ровенской области правоохранители разоблачили мошенников, которые нанесли пенсионерке ущерб на сумму более 4 млн гривен. Злоумышленники завладели земельными участками 70-летней женщины и недвижимостью.

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