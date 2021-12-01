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У Київ йдуть морози та штормовий вітер: синоптики оновили прогноз (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
1 грудня, 17:00
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Максимально температура повітря у столиці підніметься до 7 градусів тепла
Погода в столиці на 2 грудня / Колаж "Сьогодні"
Погода в столиці на 2 грудня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 2 грудня, у Києві місцями будуть невеликі опади.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.

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Вітер у місті прогнозують південно-західний, рвучкий та некомфортний.

Вночі стовпчики термометра опустяться до 3 морозів, а вдень максимальна температура повітря буде до +7 градусів.

Погода в Україні на 2 грудня. Фото: Наталії Діденко
Погода в Україні на 2 грудня. Фото: Наталії Діденко

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Потужні снігопади накрили північ Іспанії

Північну Іспанію засипало снігом. Найбільше від арктичного шторму "Арвен" постраждали провінції Наварра, Кантабрія та Країна Басків. Там оголошено максимальний рівень погодної небезпеки.

Замело близько 139 доріг. Водії не справляються з керуванням. Видимість нульова, у кучугурах застрягають вантажівки та легкові автомобілі. Їх звільняють за допомогою спецтехніки. Крім того, у деяких районах довелося навіть зупинити рух машин. Люди ховалися від негоди на заправках та сервісних центрах, деяким довелося провести там понад 15 годин. Влада заявила, що на боротьбу зі снігом залучено близько 850 снігоочисників.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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