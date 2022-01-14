У Київ нагряне сильний вітер та ожеледиця – прогноз синоптиків на вихідні

У столиці буде ожеледиця та вітер. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві 15 та 16 січня очікується шквальний вітер. Також синоптики прогнозують ожеледицю на дорогах.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

У Києві 15 січня очікується сильний вітер, який у неділю, 16 січня, послабне.

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Невеликі опади будуть місцями лише 15 січня.

Температура повітря вночі становитиме -1-4 градуси, а вдень буде близько 1 градуса морозу та ожеледиця на дорогах.

Погода в Україні 15 січня. Скриншот

Погода в Україні 16 січня. Скриншот

В Україні 14 та 15 січня синоптики прогнозують погані погодні умови. Так, на території нашої країни очікується шквальний вітер.

14-15 січня в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с, а на дорогах, крім півдня, буде ожеледиця і І рівень небезпеки – жовтий.

До того ж, 14 січня вдень у нашій країні, крім південної частини, очікуються пориви вітру 25-27 м/с та ІІ рівень небезпеки – помаранчевий.

Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення та припинення руху транспорту на дорогах та вулицях.