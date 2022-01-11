Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією ❄ Україну засніжило 🇰🇿 Майдан у Казахстані 💼 Справа проти Порошенка
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

До Києва повернувся грип, який торік витіснив коронавірус

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
11 січня, 11:27
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Вже підтвердили 8 випадків захворювання на небезпечний варіант грипу
Минулого року грип А у Києві не виявлявся взагалі.
Минулого року грип А у Києві не виявлявся взагалі. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві спостерігається сезонний спалах грипу А. Симптоми цього грипу схожі на коронавірус.

Про це сайту "Сьогодні" розповів головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак.

Реклама

"Якщо минулого року грип А у нас не виявлявся взагалі, то зараз уже зафіксовано у Києві 8 випадків захворювання. Симптоми у нього схожі, як і при коронавірусі – висока температура, головний біль. Це сезонний грип. Торік коронавірус його витіснив, а цього року він знову з'явився", – пояснив сайту "Сьогодні" Сергій Чумак.

Грип А виявили минулого тижня. Наразі зразки матеріалів відправили до референс-лабораторії для підтвердження. Але експерти наголошують, що це сезонний грип, а не свинячий.

В Україні доступна вакцинація від грипу

Вакцинуватися від грипу можна з жовтня до квітня. Вакцинація дозволена як дорослим, так і дітям від 6 місяців, які не мають протипоказань до щеплень. Імунітет після щеплення формується протягом кількох тижнів. Зазвичай вже за 2 тижні після щеплення можна отримати захист.

Кому обов'язково потрібно зробити щеплення

Реклама

Особливо важливо вакцинуватися людям із груп медичного та професійного ризику:

  • вагітним;
  • дітям віком до 5 років;
  • людям старше 65 років;
  • людям із надмірною вагою;
  • людям, які мають діабет, хронічні серцево-судинні та легеневі захворювання;
  • медичним працівникам;
  • вчителям та вихователям;
  • військовослужбовцям;
  • продавцям;
  • водіям громадського транспорту;
  • усім, хто працює у багатолюдних місцях.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
В тренді
Реклама
Всі новини
Україна
Показати ще
#людина_цього_дня
11 січня. Петр Могила. 375 років тому, 11 січня 1647 року, пішов із життя видатний український церковний та культурний діяч. Але перед цим у своєму житті він встиг багато побачити і зробити…
На зустріч із героєм!
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавірус за тиждень

5 739

захворіло за тиждень в Києві

+0.61%

Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.5

Російський рубль (₽)

0.3663

Євро (€)

31.12

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти