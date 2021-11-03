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У Києві йтиме невеликий дощ: прогноз погоди на 3 листопада (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
3 листопада, 06:30
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Пориви вітру у столиці України сягатимуть 10 м/с
У Києві температура повітря не підніметься вище 12 градусів тепла/Колаж: Сьогодні
У Києві температура повітря не підніметься вище 12 градусів тепла/Колаж: Сьогодні

У середу, 3 листопада, у Києві прогнозують мокру погоду. Порівняно з минулим днем температура підніметься на один градус.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Протягом дня у столиці України стовпчики термометрів коливатимуться від +10 до +12 градусів. Вітер — південно-західний, 5-10 м/с. Очікується невеликий дощ.

Україні потрібно готуватися до природних катастроф

В Україні останніми роками змінюється клімат. Дедалі більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не є особливо характерними для України.

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Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофи, і до них вже зараз потрібно бути готовими.

Кліматичні зміни в країні, які могли б попередити про те, що в майбутньому на нас чекатимуть катаклізми, полягають у загальному підвищенні температур як холодного, так і літнього періоду.

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