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У Києві буде суха і хмарна погода: синоптики дали прогноз (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
20 жовтня, 06:30
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Цього дня в столиці України дощу не прогнозують
У Києві пригнозують вітряну погоду, однак без опадів/Колаж: Сьогодні
У Києві пригнозують вітряну погоду, однак без опадів/Колаж: Сьогодні

У середу, 20 жовтня, у Києві очікується мінлива хмарність. Водночас в Україні оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Протягом дня в столиці України температура повітря буде коливатися від +12 до +14 градусів. Вітер — південно-західний, 7-12 м / с. Опадів у Києві не прогнозують.

"Погодні гойдалки" в Україні

На цьому тижні в Україні температура повітря спочатку підніметься до 18 градусів тепла, але потім впаде до +8 градусів. З середи, 20 жовтня, а також 21, 22 і 23 жовтня в більшості областей потеплішає. Уже в неділю, 24 жовтня, почнеться істотне похолодання.

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