У Києві феєрверки кидали прямо у вікна житлових будинків – відео

У Києві невідомі кидали феєрверки у вікна людей. Все обійшлося без пожежі.
Відео з'явилося у telegram-каналі PZDC | KYIV.
Деталі
Інцидент трапився на вулиці Голого у Солом'янському районі. Невідомі влаштували собі розвагу поруч із одним із гуртожитків.
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Хлопці підпалювали феєрверки та спрямовували їх прямо у вікна. На щастя для всіх, все обійшлося без пожежі.
"Піротехніку давно настав час заборонити", – написано під відео.
Де і за скільки купити феєрверки в Україні
На ринку існує величезна кількість піротехнічних пристроїв, ціна за певний вид може досягати до 36 тисяч гривень , а то й більше.
Наприклад:
- хлопавки коштують від 3 до 80 гривень;
- звукові або шумові шашки можна придбати від 15 грн за упаковку:
- ціна петард варіюється в межах 10-30 грн;
- римські свічки коштують від 8 до 600 грн. за штуку залежно від розміру;
- невелика салютна установка коштуватиме приблизно 200-300 грн, за велику вартість може досягати понад 3 тис грн;
- піротехнічні ракети та фонтани можна знайти від 35 грн за упаковку;
- димові шашки коштуватимуть 45 грн за одиницю.
В інтернет-магазинах можна знайти як товари, так і послуги, ціни яких шокують. Наприклад, за професійний феєрверк у Києві, який триватиме 3 хв, правлять більше 29 тисяч гривень . Достойно уваги і те, що придбали його вже понад 10 разів.
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