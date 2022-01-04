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У Києві феєрверки кидали прямо у вікна житлових будинків – відео

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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4 січня, 16:09
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Відео знімали самі порушники, а пізніше воно з'явилося і в мережі
Все обійшлося без пожежі / Колаж "Сьогодні"
Все обійшлося без пожежі / Колаж "Сьогодні"

У Києві невідомі кидали феєрверки у вікна людей. Все обійшлося без пожежі.

Відео з'явилося у telegram-каналі PZDC | KYIV.

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Деталі

Інцидент трапився на вулиці Голого у Солом'янському районі. Невідомі влаштували собі розвагу поруч із одним із гуртожитків.

Хлопці підпалювали феєрверки та спрямовували їх прямо у вікна. На щастя для всіх, все обійшлося без пожежі.

"Піротехніку давно настав час заборонити", – написано під відео.

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Де і за скільки купити феєрверки в Україні

На ринку існує величезна кількість піротехнічних пристроїв, ціна за певний вид може досягати до 36 тисяч гривень , а то й більше.

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Наприклад:

  • хлопавки коштують від 3 до 80 гривень;
  • звукові або шумові шашки можна придбати від 15 грн за упаковку:
  • ціна петард варіюється в межах 10-30 грн;
  • римські свічки коштують від 8 до 600 грн. за штуку залежно від розміру;
  • невелика салютна установка коштуватиме приблизно 200-300 грн, за велику вартість може досягати понад 3 тис грн;
  • піротехнічні ракети та фонтани можна знайти від 35 грн за упаковку;
  • димові шашки коштуватимуть 45 грн за одиницю.

В інтернет-магазинах можна знайти як товари, так і послуги, ціни яких шокують. Наприклад, за професійний феєрверк у Києві, який триватиме 3 хв, правлять більше 29 тисяч гривень . Достойно уваги і те, що придбали його вже понад 10 разів.

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