В Киеве фейерверки бросали прямо в окна жилых домов – видео

Видео снимали сами нарушители, а позже оно появилось и в сети

Все обошлось без пожара / Коллаж "Сегодня"

В Киеве неизвестные кидали фейерверки в окна людей. Все обошлось без пожара.

Видео появилось в telegram-канале PZDC | KYIV.

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Детали

Инцидент случился на улице Голего в Соломенском районе. Неизвестные устроили себе развлечение рядом с одним из общежитий.

Парни поджигали фейерверки и направляли их прямо в окна. К счастью для всех, все обошлось без пожара.

"Пиротехнику давно пора запретить", – написано под видео.

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Где и за сколько купить фейерверки в Украине

На рынке существует огромное количество пиротехнических приспособлений, цена за определенный вид может достигать до 36 тысяч гривен, а то и больше.

Например:

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хлопушки стоят от 3 до 80 гривен;

звуковые или шумовые шашки можно приобрести от 15 грн за упаковку:

цена петард варьируется в пределах 10–30 грн;

римские свечи стоят от 8 до 600 грн за штуку в зависимости от размера;

небольшая салютная установка обойдется примерно в 200-300 грн, за большую стоимость может достигать более 3 тыс грн;

пиротехнические ракеты и фонтаны можно найти от 35 грн за упаковку;

дымовые шашки будут стоить 45 грн за единицу.

В интернет-магазинах можно найти как товары, так и услуги, цены которых шокируют. Например, за профессиональный фейерверк в Киеве, который будет длиться 3 мин, правят больше 29 тысяч гривен. Достойно внимания и то, что приобрели его уже более 10 раз.

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