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У Києві кожен десятий COVID-сертифікат підроблений – Рубан

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
6 листопада, 21:50
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МОЗ планує дозволити зробити справжнє щеплення від коронавірусу тим, хто зізнається, що придбав фальшивий сертифікат
У столиці щодня працюють 40 моніторингових груп
У столиці щодня працюють 40 моніторингових груп / Фото: Колаж: Сьогодні

Оскільки в Україні є антивакцинальна кампанія, причому потужна, багато громадян відмовляються робити щеплення і просто купують собі підроблені COVID-сертифікати.

Про це заявив в ефірі програми "Сьогодні день вихідний" на телеканалі "Україна 24" начальник головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан.

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Виявляється, що лише у Києві щодня працюють 40 моніторингових груп, які перевіряють у мешканців столиці наявність СOVID-сертифікатів про щеплення чи негативний тест на коронавірус.

"Приблизно 10% таких документів є сумнівними. Загальна проблематика – антивакцинальна кампанія в цілому. Деякі політики, медики та публічні особи зазначають, що вакцинація – загроза життю людства. На жаль, боротьба з антивакцинаторами дуже слабка. Це необхідно робити на державному рівні", – сказав Рубан.

Зазначимо, що МОЗ планує дозволити зробити справжнє щеплення від коронавірусу тим українцям, які зізнаються, що придбали фальшивий COVID-сертифікат.

Статистика коронавірусу в Україні

Минулої доби, 5 листопада, в Україні зафіксували 25 063 нових випадків COVID-19. А за попередній тиждень зафіксували понад 150 тисяч нових випадків коронавірусу.

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Усього інфекцію підтвердили у 3 058 014 людина. Минулої доби від COVID-19 померли 793 мешканці України (всього – 71 635). Вилікувати вдалося 2504236 інфікованих (11817 – за останню добу).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (2616), Одеській (2177), Харківській (1535), Львівській (1465) областях та м. Київ (1426).

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