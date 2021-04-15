У Києві критично не вистачає кисню для хворих COVID-19 – Рубан

Глава ДУ Держспоживслужби Олег Рубан заявив, що в Києві спостерігається критична ситуація із забезпеченням киснем хворих COVID-19.
Про це він заявив в інтерв'ю "Обозреватель".
"На цей момент ліжковий фонд Києва офіційно становить більше 5500, також працює Національна академія медичних наук, ці ліжка додатково забезпечуються киснем. Але ситуація із забезпеченням киснем в Києві дійсно критична", – сказав чиновник.
За його словами, над вирішенням проблеми зараз працює Департамент охорони здоров'я. Він додав, що до 30 квітня локдаун в Києві не переглядатимуть. Влада сподівається, що до цього часу ситуація з коронавірусом в столиці покращиться.
"Що стосується міського рішення, воно буде виконуватися до 30 квітня. До цієї дати воно не буде переглядатися. Гібридне рішення сьогодні недоцільне і неможливе. Далі будемо дивитися по ситуації на кінець квітня", – підкреслив експерт.
Як повідомлялося раніше, більшість українців підтримують введення жорсткого карантину, якщо коронавірус буде і далі поширюватися по країні.
Крім того, секретар РНБО Олексій Данилов назвав умову для введення локдауну по всій країні.
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