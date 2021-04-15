У Києві критично не вистачає кисню для хворих COVID-19 – Рубан

У столиці ліжковий фонд становить більше 5500 місць, більшість з них забезпечені киснем, але цього мало при поточних темпах зараження коронавірусом

Глава ДУ Держспоживслужби Олег Рубан заявив, що в Києві спостерігається критична ситуація із забезпеченням киснем хворих COVID-19.

Реклама

Про це він заявив в інтерв'ю "Обозреватель".

"На цей момент ліжковий фонд Києва офіційно становить більше 5500, також працює Національна академія медичних наук, ці ліжка додатково забезпечуються киснем. Але ситуація із забезпеченням киснем в Києві дійсно критична", – сказав чиновник.

За його словами, над вирішенням проблеми зараз працює Департамент охорони здоров'я. Він додав, що до 30 квітня локдаун в Києві не переглядатимуть. Влада сподівається, що до цього часу ситуація з коронавірусом в столиці покращиться.

В тренді Скандал зі спецперепустками в Києві. Чому хворих на гемодіалізі позбавили транспорту

"Що стосується міського рішення, воно буде виконуватися до 30 квітня. До цієї дати воно не буде переглядатися. Гібридне рішення сьогодні недоцільне і неможливе. Далі будемо дивитися по ситуації на кінець квітня", – підкреслив експерт.

Реклама

Як повідомлялося раніше, більшість українців підтримують введення жорсткого карантину, якщо коронавірус буде і далі поширюватися по країні.

Крім того, секретар РНБО Олексій Данилов назвав умову для введення локдауну по всій країні.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама