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В Киеве критически не хватает кислорода для больных COVID-19 – Рубан

15 апреля, 16:35

Виктория Барановская Виктория Барановская

В столице коечный фонд составляет более 5500 мест, большинство из них обеспечены кислородом, но этого мало при текущих темпах заражения коронавирусом

Глава ГУ Госпродпотребслужбы Олег Рубан заявил, что в Киеве наблюдается критическая ситуация с обеспечением кислородом больных COVID-19.

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Об этом он заявил в интервью "Обозреватель".

"На данный момент коечный фонд Киева официально составляет более 5500, также работает Национальная академия медицинских наук, эти койки дополнительно обеспечиваются кислородом. Но ситуация с обеспечением кислородом в Киеве действительно критическая", - сказал чиновник.

По его словам, над решением проблемы сейчас работает Департамент здравоохранения. Он добавил, что до 30 апреля локдаун в Киеве не будут пересматривать. Власти надеются, что к этому времени ситуация с коронавирусом в столице улучшится.

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"Что касается городского решения, оно будет выполняться до 30 апреля. До этой даты оно не будет пересматриваться. Гибридное решение сегодня нецелесообразно и невозможно. Далее будем смотреть по ситуации на конец апреля", - подчеркнул эксперт.

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Как сообщалось ранее, большинство украинцев поддерживают введение жесткого карантина, если коронавирус будет и дальше распространяться по стране.

Кроме того, секретарь СНБО Алексей Даниловназвал условие для введения локдауна по всей стране.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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коронавирус кислород COVID-19 Олег Рубан
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