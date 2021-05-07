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У Києві ліквідували масштабний конвертцентр з обігом у сотні мільйонів (фото)

7 травня, 14:34

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

"Центр мінімілізацій платежів" надавав послуги підприємствам реального сектору економіки – триває слідство

У Києві співробітники Державної фіскальної служби ліквідували "центр мінімілізації платежів". За останні роки через нього конвертували понад 250 мільйонів гривень.

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Про це повідомляє прес-служба.

ЦМП створили для надання послуг підприємствам реального сектору економіки. Вони перераховували безготівкові кошти на рахунки центру за цінні папери, відступлення прав вимоги тощо.

"Грошові кошти готівкою знімали учасники центру, і надалі разом із підробленими первинними документами передавалася службовим особам СГД реального сектору економіки", - йдеться у повідомленні.

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Таким чином, підприємства завищували власні витрати, а це допомагало зменшити базу оподаткування з податку на прибуток підприємств та до ухилення від сплати.

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"Зазначений протиправний механізм "конвертації" грошових коштів підтверджується результатами проведених слідчих розшукових дій і доказами (документальними підтвердженнями, електронними носіями), здобутими під час проведення слідчо-оперативних дій", - повідомляють у фіскальній службі.

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Загальний обсяг "проконвертованих коштів" за період 2018-2020 років становив понад 250 млн грн, а втрати до державного бюджету – приблизно 45 млн грн.

Правоохоронці провели обшуки та виявили фінансово-господарські документи, флеш-накопичувачі, чорнові записи, договори купівлі-продажу цінних паперів, чекові книжки підконтрольних підприємств, банківські картки, печатки, готівку на загальну суму понад 6 млн гривень.

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Раніше ми повідомляли, що шахраї вигадують усе нові способи позбавити грошей українців, особливо вони активізувалися останнім часом в інтернеті – заманюють вигідними пропозицями, вдаються до психологічного тиску і навіть погрожують.

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