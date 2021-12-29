В Киеве массово отключили воду – список улиц

В среду, 29 декабря, в Киеве на нескольких улицах отключили водоснабжение. Это связано с проведением запланированных ремонтных работ.
Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала".
Где нет воды?
29 декабря временно отсутствует холодное водоснабжение по следующим адресам:
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- ул. Захаровская, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 48а, 50, 52, 54, 56;
- ул. Заболотного, 14, 20, 42, 48, 12, 16, 18, 40, 44, 46, 10, 12, 38, 50, 2, 6, 8, 24, 28, 30, 34, 36, 4, 26, 32;
- просп. Науки, 33, 35, 2, 3, 4, 39, 41;
- ул. Лысогорская, 3-29;
- ул. Гонгадзе, 32д;
- ул. Тешебаева, 1;
- ул. Каштановая, 10, 14б;
- ул. Драй-Хмары, 1-44;
- просп. Курбаса, 15;
- ул. Ахматовой, 46а;
- ул. Радченко, 5, 7, 9, 11, 13;
- ул. Бориславская, 12/29, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 15, 17, 19, 21, 25, 27.
Под Харьковом жители 200 домов остались без воды из-за соседа
В Лозовой Харьковской области жители 200 домов более суток сидят без водоснабжения. Во всем виноват сосед, который не пускает коммунальщиков во двор, где прорвало трубу.
Трубу прорвало на улице Курчатова. Без водоснабжения остались 200 частных домов и очистные сооружения.
Директор "Лозоваяводосервиса" Владимир Кириченко рассказал, что здание, под которым произошла авария, построено без согласований и соблюдения санитарных норм.
На место ЧП пришлось вызвать полицию, так как местный житель не дает сотрудникам коммунального предприятия сделать необходимые работы для устранения проблемы.
Сам же владелец дома говорит, что боится, что ремонтные работы повредят его дом. Он хочет, чтобы водопровод не заделывали, а санировали. Коммунальщики заявили, что денег на покупку новых коммуникаций нет.
В результате мужчина так и не пустил работников в свой двор и теперь он планирует решать вопрос с мэром Лозовой.