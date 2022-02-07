У Києві лікарі погодилися на посмертне донорство – що це і як працює система

Лікарі у київській лікарні "Охматдит" підписали довічну угоду на посмертне донорство. Таким чином вони хочуть показати, що довіряють системі трансплантації в Україні та закликають людей робити так само.
Про це повідомили в ефірі каналу "Україна 24".
Загалом договір підписали близько 10 лікарів. Окрім працівників "Охматдиту", угоду на пересадку органів сьогодні підпишуть медики одного з пологових будинків столиці.
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Тільки у цій лікарні на трансплантацію нирок чекають 20 дітей, печінки – 15 дітей.
Як приєднатися до акції?
Щоб підписати угоду на пересадку органів після смерті, людині потрібно знайти транспланткоординатора. На зустріч взяти з собою паспорт та ідентифікаційний код.
Координатор вводить дані про людину в єдину інформаційну систему, і коли вона вмирає, медики знають про можливість трансплантації. Після смерті пацієнта система починає пошук людини, якій найбільше підійде орган. "Пару" підбирають на основі імунологічних тестів.
Зараз, якщо людина не дала угоду на трансплантацію за життя, це можуть зробити лише її родичі.
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