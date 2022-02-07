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В Киеве врачи согласились на посмертное донорство – что это и как работает система

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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7 февраля, 11:47
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Медики столичной больницы подписали соглашение о том, что после смерти их органы пересадят пациентам, которые в этом нуждаются
В Киеве врачи согласились на посмертную пересадку своих органов
В Киеве врачи согласились на посмертную пересадку своих органов / Фото: Коллаж: Сегодня

Врачи в киевской больнице "Охматдет" подписали пожизненное соглашение на посмертное донорство. Таким образом они хотят показать, что доверяют системе трансплантации в Украине и призывают людей делать так же.

Об этом сообщили в эфире канала "Украина 24".

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Всего договор подписали около 10 врачей. Кроме работников "Охматдета", соглашение на пересадку органов сегодня подпишут медики одного из роддомов столицы.

Только в этой больнице трансплантацию почек ждут 20 детей, печени – 15 детей.

Как присоединиться к акции?

Чтобы подписать соглашение на пересадку органов после смерти, человеку нужно найти транспланткоординатора. На встречу взять с собой паспорт и идентификационный код.

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Координатор вводит данные о человеке в единую информационную систему, и когда он умирает, медики знают о возможности трансплантации. После смерти пациента система начинает поиск человека, которому больше всего подойдет орган. "Пару" подбирают на основе иммунологических тестов.

Сейчас, если человек не дал соглашение на трансплантацию при жизни, это могут сделать только его родственники.

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