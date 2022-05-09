У Києві монумент "Батьківщина-мати" підсвітили кольорами українського прапора (фото)

Монумент підсвітили для того, щоб продемонструвати світу силу духу і єднання українців задля перемоги нашої держави

"Батьківщина-мати" засяяла кольорами прапору України/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Києві у День пам’яті та примирення підсвітили кольорами державного прапора монумент "Батьківщина-мати".

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

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Монумент підсвітили для того, щоб продемонструвати світу силу духу і єднання українців задля перемоги нашої держави.

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"Монумент розташований на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Він вважається найвищою скульптурою у Європі", — додали у міністерстві.

"Батьківщина-мати"

"Батьківщина-Мати" — монументальна скульптура в Києві розташована на високому правому березі Дніпра на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Відкрита у 1981 році. Найвища монументальна скульптура в Європі. Автор монументу — народний художник СРСР скульптор Василь Бородай.

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Загальна висота монументу з постаментом — 102 метри. Висота скульптури "Батьківщина-Мати" (від п'єдесталу до кінчика меча) — 62 метри. Вся споруда — суцільнозварна і важить 450 тонн.

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