Київ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Евакуація з "Л/ДНР" 🔴 Загострення в ООС Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🎤 Хто поїде на Євробачення?
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

В Києві мостів із неоновою підсвіткою стало більше: де прогулятися на вихідних

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
18 лютого, 16:51
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
В парку "Відрадний" зробили капітальний ремонт містка через озеро
У парку "Відрадний" відкрили оновлений міст.
У парку "Відрадний" відкрили оновлений міст. / Фото: Колаж: Сьогодні

У парку "Відрадний" у Солом’янському районі Києва відремонтували пішохідний місток через озеро. Тепер він має підсвітку і пристосований для людей з інвалідністю, а також киян з дитячими візочками.

Про це повідомили у КМДА.

Реклама

Капітальний ремонт пішохідного мосту, що з’єднує два береги озера у парку, розпочався наприкінці вересня 2021 року.

Спочатку демонтували старе покриття та укріпили конструкцію мосту. Після заміни покриття було встановлено нові перила висотою 1,2 м, відремонтовано сходи. Поруч зі сходами влаштовано пандуси для зручного пересування маломобільних груп населення.

Довжина відремонтованого мосту разом із пандусами – 45,5 м, ширина – 3,4 м.

Реклама

"Родзинкою цього пішохідного мосту є LED-підсвічування на перилах та вздовж нижнього краю конструкції", – повідомили у КМДА.

Міст в парку "Відрадному". Фото: КМДА

Реклама

Мостів з неоновою підсвіткою стане більше

У майбутньому повнокольорове підсвічування у Києві отримає Північний міст.

За останні 2 роки сучасна кольорова ілюмінація з’явилася на багатьох об’єктах, у тому числі шляхопроводах на Петрівці (4 од. на перетині вул. Богатирської, просп. Степана Бандери, просп. Оболонського), Борщагівському та Індустріальному, пішохідному на Гетьмана, мостах через Русанівську протоку та Подільсько-Воскресенському тощо.

Також освітленими "знаменитостями" вважаються мости "Скляний" (Вело-пішохідний, на Воломирській гірці), "Закоханих" (Парковий, побудований за проєктом Є.А. Патона), Південний та Венеціанський.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров У Донецьку увімкнули сирену цивільної оборони. Ми дізналися, що там відбувається Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Яким буде кінотеатр "Київська Русь" після капремонту? Показуємо (фото) Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко У Донецьку біля банкоматів зібралися величезні черги (фото) Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Коронавірус за тиждень

26 688

захворіло за тиждень в Києві

+20%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.3

Російський рубль (₽)

0.374

Євро (€)

32.2

Doodle Сьогодні
18 лютого. Мейс Джеймс-Ернест. Рівно 70 років тому народився історик, політолог, публіцист, автор терміну Голодомор, громадський діяч...
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти