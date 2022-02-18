В Києві мостів із неоновою підсвіткою стало більше: де прогулятися на вихідних

В парку "Відрадний" зробили капітальний ремонт містка через озеро

У парку "Відрадний" відкрили оновлений міст. / Фото: Колаж: Сьогодні

У парку "Відрадний" у Солом’янському районі Києва відремонтували пішохідний місток через озеро. Тепер він має підсвітку і пристосований для людей з інвалідністю, а також киян з дитячими візочками.

Про це повідомили у КМДА.

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Капітальний ремонт пішохідного мосту, що з’єднує два береги озера у парку, розпочався наприкінці вересня 2021 року.

Спочатку демонтували старе покриття та укріпили конструкцію мосту. Після заміни покриття було встановлено нові перила висотою 1,2 м, відремонтовано сходи. Поруч зі сходами влаштовано пандуси для зручного пересування маломобільних груп населення.

Довжина відремонтованого мосту разом із пандусами – 45,5 м, ширина – 3,4 м.

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"Родзинкою цього пішохідного мосту є LED-підсвічування на перилах та вздовж нижнього краю конструкції", – повідомили у КМДА.

Міст в парку "Відрадному". Фото: КМДА

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Мостів з неоновою підсвіткою стане більше

У майбутньому повнокольорове підсвічування у Києві отримає Північний міст.

За останні 2 роки сучасна кольорова ілюмінація з’явилася на багатьох об’єктах, у тому числі шляхопроводах на Петрівці (4 од. на перетині вул. Богатирської, просп. Степана Бандери, просп. Оболонського), Борщагівському та Індустріальному, пішохідному на Гетьмана, мостах через Русанівську протоку та Подільсько-Воскресенському тощо.

Також освітленими "знаменитостями" вважаються мости "Скляний" (Вело-пішохідний, на Воломирській гірці), "Закоханих" (Парковий, побудований за проєктом Є.А. Патона), Південний та Венеціанський.

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