В Киеве мостов с неоновой подсветкой стало больше: где прогуляться на выходных

В парке "Отрадный" в Соломенском районе Киева отремонтировали пешеходный мост через озеро. Теперь у него есть подсветка и он приспособлен для людей с инвалидностью, а также киевлян с детскими колясками.
Об этом сообщили в КГГА.
Капитальный ремонт пешеходного моста, соединяющего два берега озера в парке, начался в конце сентября 2021 года.
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Сначала демонтировали старое покрытие и укрепили конструкцию моста. После замены покрытия были установлены новые перила высотой 1,2 м, отремонтированы лестницы. Рядом с лестницей устроены пандусы для удобного передвижения маломобильных групп населения.
Длина отремонтированного моста вместе с пандусами – 45,5 м, ширина – 3,4 м.
"Изюминкой этого пешеходного моста является LED-подсветка на перилах и вдоль нижнего края конструкции", – сообщили в КГГА.
Мост в парке "Отрадном". Фото: КГГА
Мостов с неоновой подсветкой станет больше
В будущем полноцветную подсветку в Киеве получит Северный мост.
За последние 2 года современная цветная иллюминация появилась на многих объектах, в том числе путепроводах на Петровке (4 ед. на пересечении ул. Богатырской, просп. Степана Бандеры, просп. Оболонского), Борщаговском и Индустриальном, пешеходном на Гетьмана, мостах через Русановский пролив и Подольско-Воскресенском.
Также освещенными "знаменитостями" считаются мосты "Стеклянный" (Вело-пешеходный, на Воломирской горке), "Влюбленных" (Парковый, построенный по проекту Е.А. Патона), Южный и Венецианский.
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