У Києві на Алеї Небесної сотні встановили інсталяцію "радянського періоду" (фото)

У Києві на Майдані Незалежності встановили декорації в радянському стилі для святкової постановки. У КМДА вже відреагували на інсталяцію.
Фото опублікував журналіст Богдан Кутєпов.
Інсталяція знаходиться посеред меморіалу Небесної Сотні, де розташовані портрети загиблих героїв Майдану.
Серед декорацій можна побачити:
- вуличні автомати для газованої води,
- дитячу машинку,
- холодильник для морозива,
- імітацію житла з "совковим" ремонтом і меблями.
Реакція КМДА
Як виявилося, керівництво Національного Меморіального комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції Переваги підтвердило, що установка "інсталяції" була узгоджена.
Однак, місто не видавало жодних дозвільних документів на подібні перформанси. Організацією святкування Дня Незалежності, зокрема, концепцією і декораціями для святкових заходів займається Офіс Президента.
"Розпорядженням КМДА до святкування 30-річчя Незалежності України на Алеї Героїв Небесної сотні передбачено тільки покладання квітів. Інспектор Департаменту благоустрою КМДА зараз знаходиться на місці і чекає від керівництва Меморіалу документів, на підставі яких встановили" інсталяцію", – написали в КМДА.
За їх словами, на місці, де загинули українські патріоти, "недоречні символи ностальгії за Радянським Союзом".
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