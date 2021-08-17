У Києві на Алеї Небесної сотні встановили інсталяцію "радянського періоду" (фото)

Виявилося, що місто не видавало жодних дозвільних документів на подібні перформанси в центрі столиці

Перформанс на Майдані Незалежності. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві на Майдані Незалежності встановили декорації в радянському стилі для святкової постановки. У КМДА вже відреагували на інсталяцію.

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Фото опублікував журналіст Богдан Кутєпов.

Інсталяція знаходиться посеред меморіалу Небесної Сотні, де розташовані портрети загиблих героїв Майдану.

Монтаж інсталяції. Фото: Богдан Кутєпов/Facebook

Серед декорацій можна побачити:

вуличні автомати для газованої води,

дитячу машинку,

холодильник для морозива,

імітацію житла з "совковим" ремонтом і меблями.

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Імітація житла з "совковим" ремонтом. Фото: Богдан Кутєпов/Facebook

Реакція КМДА

Як виявилося, керівництво Національного Меморіального комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції Переваги підтвердило, що установка "інсталяції" була узгоджена.

Однак, місто не видавало жодних дозвільних документів на подібні перформанси. Організацією святкування Дня Незалежності, зокрема, концепцією і декораціями для святкових заходів займається Офіс Президента.

"Розпорядженням КМДА до святкування 30-річчя Незалежності України на Алеї Героїв Небесної сотні передбачено тільки покладання квітів. Інспектор Департаменту благоустрою КМДА зараз знаходиться на місці і чекає від керівництва Меморіалу документів, на підставі яких встановили" інсталяцію", – написали в КМДА.

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За їх словами, на місці, де загинули українські патріоти, "недоречні символи ностальгії за Радянським Союзом".

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