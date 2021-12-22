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У Києві на цілий день відключили воду – список вулиць

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
22 грудня, 13:08
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Місцеві жителі сидять без холодного водопостачання
У Києві відключили водопостачання. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві відключили водопостачання. Фото: колаж "Сьогодні"

У середу, 22 грудня, у Києві відключили холодне водопостачання на кількох вулицях. Це пов'язано з проведенням запланованих ремонтних робіт на кількох ділянках.

Про це повідомили у пресслужбі Київводоканалу.

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Де немає води?

З 8:30 до 22:00 у зв'язку з плановими ремонтними роботами тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

  • вул. Ополчення, 12, 12а, 12б, 14, 16, 16а, 18, 18а, 18б, 20, 20/1.

Крім того, 22 грудня тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

  • вул. Шота Руставеллі, 47;
  • просп. Голосіївський, 48;
  • вул. Межигірська, 1;
  • вул. Антоновича, 150а;
  • вул. Йорданська, 22а;
  • просп. Глушкова, 30;
  • просп. Порика, 11, 11а;
  • просп. Героїв Сталінграду, 49;
  • вул. Машинобудівна, 25;
  • вул. Героїв Севастополя, 19

У столиці відключили водопостачання. Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці відключили водопостачання. Фото: колаж "Сьогодні"

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Нагадаємо, 13 січня 2020 року біля Ocean Plaza прорвало велику трубу тепломагістралі. Надзвичайна подія паралізувала рух транспорту в районі, а потужний фонтан гарячої води затопив торговий центр, ресторани, супермаркет і проїзну частину вулиці Антоновича. Кілька людей, що опинилися в зоні аварії, отримали опіки.

Буквально наступного дня у столиці стався ще один прорив – на вулиці Сім'ї Ідзиковських.

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