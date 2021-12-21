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На цілу добу! Кияни залишаться без води на кількох вулицях – список

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
21 грудня, 11:43
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Мешканці столиці сидітимуть без холодного водопостачання
У Києві не буде води. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві не буде води. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві з 21 по 22 грудня на кількох вулицях не буде холодного водопостачання. Це пов'язано з проведенням запланованих ремонтних робіт.

Про це повідомили у пресслужбі Київводоканалу.

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Де немає води?

21 грудня станом на 10:00 тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

  • вул. Галицька, 10а;
  • вул. Межигірська, 1;
  • вул. Антоновича, 150а;
  • вул. Йорданська, 22а.

З 21:00 21 грудня до 07:00 22 грудня у зв'язку з плановими ремонтними роботами тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

  • вул. Велика Васильківська, 36, 38, 40, 42, 42б, 38в, 44, 46, 48.

З 19:00 21 грудня до 08:00 22 грудня у зв'язку з плановими ремонтними роботами тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

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  • вул. Іллєнко, 1;
  • вул. Дегтярівська, 6, 9, 11, 15, 5, 3;
  • вул. Білоруська, 1;
  • вул. Бердичівська, 1.

У столиці люди залишились без водопостачання. Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці люди залишились без водопостачання. Фото: колаж "Сьогодні"

Нагадаємо, 13 січня 2020 року біля Ocean Plaza прорвало велику трубу тепломагістралі. Надзвичайна подія паралізувала рух транспорту в районі, а потужний фонтан гарячої води затопив торговий центр, ресторани, супермаркет і проїзну частину вулиці Антоновича. Кілька людей, що опинилися в зоні аварії, отримали опіки.

Буквально наступного дня у столиці стався ще один прорив – на вулиці Сім'ї Ідзиковських.

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