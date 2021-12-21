На цілу добу! Кияни залишаться без води на кількох вулицях – список

Мешканці столиці сидітимуть без холодного водопостачання

У Києві не буде води. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві з 21 по 22 грудня на кількох вулицях не буде холодного водопостачання. Це пов'язано з проведенням запланованих ремонтних робіт.

Про це повідомили у пресслужбі Київводоканалу.

Реклама

Де немає води?

21 грудня станом на 10:00 тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

вул. Галицька, 10а;

вул. Межигірська, 1;

вул. Антоновича, 150а;

вул. Йорданська, 22а.

З 21:00 21 грудня до 07:00 22 грудня у зв'язку з плановими ремонтними роботами тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Велика Васильківська, 36, 38, 40, 42, 42б, 38в, 44, 46, 48.

З 19:00 21 грудня до 08:00 22 грудня у зв'язку з плановими ремонтними роботами тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

Реклама

вул. Іллєнко, 1;

вул. Дегтярівська, 6, 9, 11, 15, 5, 3;

вул. Білоруська, 1;

вул. Бердичівська, 1.

У столиці люди залишились без водопостачання. Фото: колаж "Сьогодні"

Нагадаємо, 13 січня 2020 року біля Ocean Plaza прорвало велику трубу тепломагістралі. Надзвичайна подія паралізувала рух транспорту в районі, а потужний фонтан гарячої води затопив торговий центр, ресторани, супермаркет і проїзну частину вулиці Антоновича. Кілька людей, що опинилися в зоні аварії, отримали опіки.

Буквально наступного дня у столиці стався ще один прорив – на вулиці Сім'ї Ідзиковських.

Реклама

Раніше ми писали: