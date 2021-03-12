У Києві на карантин закрили дві школи

На дистанційному навчанні перебувають сьогодні 460 класів

У Києві закрили на карантин дві школи.

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Про це заявив під час онлайн-брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

"Через зростання захворюваності на коронавірус ми були змушені повністю закрити на карантин дві школи в столиці", – сказав Віталій Кличко.

Він також зазначив, що на дистанційному навчанні перебувають сьогодні 460 класів в 182 школах міста.

"Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 576. Також хворіють 352 педагоги. У дитячих садочках через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 92 групи у 72 садках. Наповненість дітей у садочках – майже 50 відсотків", – повідомив Віталій Кличко.

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Раніше ми писали, що в Києві за минулу добу 896 нових випадків коронавируса . Підтверджених випадків в столиці всього за період пандемії 144 910.

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