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У Києві на карантин закрили дві школи

12 березня, 12:50

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На дистанційному навчанні перебувають сьогодні 460 класів

У Києві закрили на карантин дві школи.

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Про це заявив під час онлайн-брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

"Через зростання захворюваності на коронавірус ми були змушені повністю закрити на карантин дві школи в столиці", – сказав Віталій Кличко.

Він також зазначив, що на дистанційному навчанні перебувають сьогодні 460 класів в 182 школах міста.

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"Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 576. Також хворіють 352 педагоги. У дитячих садочках через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 92 групи у 72 садках. Наповненість дітей у садочках – майже 50 відсотків", – повідомив Віталій Кличко.

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Раніше ми писали, що в Києві за минулу добу 896 нових випадків коронавируса . Підтверджених випадків в столиці всього за період пандемії 144 910.

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Київ школа карантин Віталій Кличко брифінг

Джерело: Сьогодні

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