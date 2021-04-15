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Вимагав гроші за авто: в Києві на хабарі затримали працівника поліції (фото)

15 квітня, 12:46

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Він обіцяв за 2 тис. дол. США повернути киянину вилучений співробітниками іншого райуправління автомобіль

У Києві затримали працівника столичної поліціїї, який вимагав хабар за повернення вилученого авто.

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Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

"У середу, 14 квітня 2021 року, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито та затримано заступника начальника відділу кримінальної поліції одного з районних управлінь поліції Києва на одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення (ч. 3 ст. 369-2 КК України)", – йдеться в повідомленні.

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Слідчі встановили, що працівник поліції пообіцяв чоловікові, у якого співробітники іншого райуправління поліції вилучили автомобіль, вплинути на ситуацію та повернути йому майно. Він вимагав хабар у 2 тис. доларів США.

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Поліцейського затримали неподалік місця роботи, якраз після отримання обумовленої суми.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення правоохоронцю про підозру та обрання запобіжного заходу.

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Раніше ми повідомляли, що завідувача патологоанатомічним відділенням та лікаря затримали на вимаганні під час видачі тіла померлої від COVID-19.

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