Русский
$ 27,34
33,33
  1. Новини Києва
  2. Інші новини

У Києві проходить мітинг під КСУ: дорогу перекрили (фото, відео)

3 червня, 10:14

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Сьогодні суд має розглянути законність земельної реформи – під будівлею КСУ зібралося багато людей

У Києві біля Конституційного суду України розпочався мітинг проти земельної реформи. Дорогу на вулиці перекрили.

Реклама

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

3 червня о 10:00 КСУ почав розгляд законності реформи. Під будівлею суду зібралися кілька сотень людей.

Туди вже стягнули правоохоронців. Копи стоять серед учасників акції, деякі вишикувалися у шеренгу з іншого боку вулиці.

Реклама

Кілька поліцейських спостерігають за тим, що відбувається з "VIP-місць" – сидять на терасі кафе навпроти суду.

Учасники акції принесли з собою плакати і прапори.

Реклама

В тренді
"Люблю тебе, старенький!". Зеленський привітав Київ з днем народження

"Продаж землі – продаж майбутнього", – написано на одному з плакатів.

Реклама

Людей на вулиці стає все більше – багато з них пенсійного віку. На місці голосно грає музика.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон №2194 про передачу землі на місця. За його словами, цей документ, який називають земельною Конституцією, повністю міняє землевпорядкування в Україні.

Зазначимо, після відкриття ринку землі в Україні з 1 липня 2021 року вартість ділянок почне поступово зростати. У перші 3-5 років роботи ринку ціни на землю зростуть щонайменше вдвічі, розраховують експерти і уряд.

Про останні новини України дивіться у випуску "Сьогодні" 3 червня:

Всі подробиці в спецтемі Земельна реформа

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

"Мені нема чого жити": київську блогершу заблокували в Instagram після погрому в готелі (відео)Інші новини
У Києві пройшли обшуки в
У Києві пройшли обшуки в "ГІОЦ": в КП впевнені, що процедура порушена (оновлено)Інші новини
У Київській області стоматологи видалили дитині 12 зубів. Дозвіл мати не давала – подробиці
У Київській області стоматологи видалили дитині 12 зубів. Дозвіл мати не давала – подробиціІнші новини
У центрі Києва завивають сирени, багато поліції і рятувальників: що сталося (відео)
У центрі Києва завивають сирени, багато поліції і рятувальників: що сталося (відео)Інші новини
Як у 2021 році
Як у 2021 році "АТБ" наповнює бюджет, розширює мережу та забезпечує киян найсвіжішими продуктами за доступними цінамиІнші новини
У Києві дрейфувала некерована баржа: поліція знайшла господарів (оновлено)
У Києві дрейфувала некерована баржа: поліція знайшла господарів (оновлено)Інші новини

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти