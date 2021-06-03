У Києві проходить мітинг під КСУ: дорогу перекрили (фото, відео)

Сьогодні суд має розглянути законність земельної реформи – під будівлею КСУ зібралося багато людей

У Києві біля Конституційного суду України розпочався мітинг проти земельної реформи. Дорогу на вулиці перекрили.

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Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

3 червня о 10:00 КСУ почав розгляд законності реформи. Під будівлею суду зібралися кілька сотень людей.

Туди вже стягнули правоохоронців. Копи стоять серед учасників акції, деякі вишикувалися у шеренгу з іншого боку вулиці.

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Кілька поліцейських спостерігають за тим, що відбувається з "VIP-місць" – сидять на терасі кафе навпроти суду.

Учасники акції принесли з собою плакати і прапори.

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"Продаж землі – продаж майбутнього", – написано на одному з плакатів.

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Людей на вулиці стає все більше – багато з них пенсійного віку. На місці голосно грає музика.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон №2194 про передачу землі на місця. За його словами, цей документ, який називають земельною Конституцією, повністю міняє землевпорядкування в Україні.

Зазначимо, після відкриття ринку землі в Україні з 1 липня 2021 року вартість ділянок почне поступово зростати. У перші 3-5 років роботи ринку ціни на землю зростуть щонайменше вдвічі, розраховують експерти і уряд.

Про останні новини України дивіться у випуску "Сьогодні" 3 червня:

Всі подробиці в спецтемі Земельна реформа