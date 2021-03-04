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У Києві невідомі зрубали магнолію (фото)

4 березня, 14:08

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

На місці, де росло дерево, з'явилася реклама

У Києві заради кращого огляду реклами на стіні будинку, зрубали красиву магнолію, яка росла на вулиці Січових стрільців (колишня вулиця Артема).

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У "Київзеленбуді" підтверджують, що дерево росло на території, яка знаходиться на балансі комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Шевченківського району.

"Фахівці комунального підприємства запевняють, що вони не обрізали дерево. Магнолію обрізали невідомі особи ще два місяці тому. З'ясовувати, хто саме це зробив, уже неможливо. Наші співробітники запевняють, що дерево обов'язково пустить гілки. З ним нічого страшного не сталося. Магнолія буде рости і цвісти", – розповіли сайту "Сегодня" в комунальному об'єднанні "Київзеленбуд".

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До речі, як запевняють місцеві жителі, два місяці тому реклами на будівлі по вулиці Січових стрільців не було.

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Раніше ми писали, що в Запоріжжі дерево впало на автомобіль, в якому був водій.

Нагадаємо, в Одесі потужний вітер повалив дерево прямо на трамвай. Величезні гілки впали на дах вагона, пошкодивши контактну мережу і перегородивши проїзд.

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Київ дерево київзеленбуд Магнолія зрубали

Джерело: Сьогодні

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