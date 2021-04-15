Мінус сім "наливайок": незважаючи на опір, в Києві демонтували МАФи з алкоголем (фото)

У Києві точково демонтували МАФи, які торгували алкоголем без дозвільних документів.

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Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Демонтували ті кіоски, які розміщувалися без дозволів, нічого не платили в бюджет і торгували алкогольними напоями. Сьогодні в столиці прибрали сім таких тимчасових МАФів.

"Як це часто буває, не обійшлось без спротиву так званих "малих підприємців", які насправді отримують мільйонні неоподатковані прибутки. Дякую "ТОРівцям" – поліцейським спецпідрозділу тактико-оперативного реагування, які допомогли працівникам КП "Київблагоустрій" виконати роботу", – сказав директор Департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко.

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Демонтаж провели в Дарницькому (вул. Ревуцького), Дніпровському (б-р. Перова, вул. Космічна і Кибальчича) і Святошинському (пр. Перемоги, вул. Жолудєва та вул. Підлісна) районах столиці.

Ткаченко додав, що зачистки від незаконних споруд столиці триватимуть, незважаючи на численні погрози, провокації і спроби невідомих зірвати графік демонтажів.

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Тільки в цьому році масштабні прибирання незаконних торгових споруд відбулися біля ст. м. "Позняки", ст. м. "Харківської", вул. Маяковського і на інших локаціях.

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Відзначимо, що з початку року було прибрано понад 1100 незаконно розміщених елементів благоустрою. Адже згідно з рішенням Київради від 2016 року, продаж алкоголю в тимчасових спорудах заборонений.

Раніше ми писали, що в Києві на Троєщині чоловік, захищаючи своє майно, облився бензином і погрожував себе підпалити. Таким чином він протестував проти знесення МАФу.

Також нагадаємо, в Тернопільській області чоловік підпалив себе через пенсії – він облив себе бензином і підпалив прямо в центрі зайнятості.

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