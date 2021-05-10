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У Києві очевидці зняли красеня оленя, який гуляє вздовж дороги (відео)

10 травня, 11:51

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Звір не соромився підходити прямо до людей, які з цікавістю розглядали тварину і знімали на камеру

У Києві 10 травня очевидці зняли на відео молодого оленя, який гуляв поряд з проїжджою частиною. Тварина зовсім не боялася людей, які підходили до нього впритул, щоб зняти на камеру.

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Відео опублікував Київ Оперативний в Telegram.

Олень гуляв поруч зі станцією метро "Бориспільська".

"Гуляє чийсь домашній улюбленець. Ніхто не загубив випадково?", – пишуть у Мережі.

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Цілком можливо, що молодий олень заблукав, бо на шиї у нього красувався нашийник.

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Раніше ми писали, що в Києві копи врятували їжачка, який намагався перебігти вісім смуг дороги.

Нагадаємо, про те, що у Львові провели операцію з порятунку кошеняти. Так, виявилося з труби тварина не відразу захотіла вилазити назовні.

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