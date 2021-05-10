У Києві очевидці зняли красеня оленя, який гуляє вздовж дороги (відео)

У Києві 10 травня очевидці зняли на відео молодого оленя, який гуляв поряд з проїжджою частиною. Тварина зовсім не боялася людей, які підходили до нього впритул, щоб зняти на камеру.
Відео опублікував Київ Оперативний в Telegram.
Олень гуляв поруч зі станцією метро "Бориспільська".
"Гуляє чийсь домашній улюбленець. Ніхто не загубив випадково?", – пишуть у Мережі.
Цілком можливо, що молодий олень заблукав, бо на шиї у нього красувався нашийник.
Раніше ми писали, що в Києві копи врятували їжачка, який намагався перебігти вісім смуг дороги.
Нагадаємо, про те, що у Львові провели операцію з порятунку кошеняти. Так, виявилося з труби тварина не відразу захотіла вилазити назовні.