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В Киеве очевидцы сняли красавца оленя, гуляющего вдоль дороги (видео)

10 мая, 11:51

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Зверь не стеснялся подходить прямо к людям, которые с любопытством разглядывали животное и снимали на камеру

Фото: скрин из видео Киев Оперативный/Telegram

Фото: скрин из видео Киев Оперативный/Telegram

В Киеве 10 мая очевидцы сняли на видео молодого оленя, который гулял рядом с проезжей частью. Животное совсем не боялось людей, которые подходили к нему вплотную, чтобы снять на камеру.

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Видео опубликовал Киев Оперативный в Telegram.

Олень гулял рядом со станцией метро "Бориспольская".

"Гуляет чей-то домашний любимец. Никто не потерял случайно?", – пишут в Сети.

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Видео: Киев Оперативный/Telegram

Вполне возможно, что молодой олень заблудился, так как на шее у него красовался ошейник.

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Ранее мы писали, что в Киеве копы спасли ежика, который пытался перебежать восемь полос дороги.

Напомним, о том, что во Львове провели операцию по спасению котенка. Так, оказавшееся в трубе животное не сразу захотело вылезать наружу.

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